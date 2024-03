La justícia espanyola vol revisar els comptes de Piqué a Andorra

El president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors de Futbol d'Espanya (CENAFE) Miguel Galán va ser qui va interposar la querella contra Rubiales i l'empresa de Piqué, Kosmos, pel contracte que va portar la competició espanyola de futbol de la Supercopa cap a Aràbia Saudí.

Galán va acudir aquest dijous al programa d'Onda Cero Radiostadio per parlar sobre les recents detencions a la Feredació Espanyola de Futbol, on ha assegurat que hi ha una comissió rogatòria a Andorra per revisar els comptes de Kosmos.

Segons narra el querellant, entre els moviments bancaris de l'empresa Kosmos hi hauria cinc transferències "de molt alt import", justament després de cobrar la comissió per signar el contracte amb Aràbia Saudita, cap a persones físiques i sense justificar. Això es troba sota sumari segons Galán, qui clou la seva intervenció apuntant que la justícia podria estar investigant un possible blanqueig de capitals.

Galán també ha recordat que la seva querella es basa en el fet que no es tracta d'una competició privada, sinó que la llei espanyola marca que les competicions de la Copa del Rei i la Supercopa són totalment públiques i, per tant, no es poden vendre o moure per interessos privats.