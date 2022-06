La Batllia obre investigació a Rajoy per les pressions a BPA

BarcelonaUna jutge andorrana ha imputat l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els seus ministres de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, i d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per presumptes pressions a la Banca Privada d’Andorra (BPA) en el marc de l’operació Catalunya. La investigació deriva d’una querella presentada el 2020 per l’entitat Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra, i a la qual es van acabar sumant l’expresident de BPA Higini Cierco i també la família Pujol com a perjudicats. La jutge dona 15 dies a Rajoy i a Fernández Díaz perquè es busquin advocat andorrà i també anuncia que inclou en la investigació l’ex secretari d’estat d’Interior Francisco Martínez i l’exdirector de la Policia Nacional Ignacio Cosidó, segons ha avançat El Món i han anunciat les entitats demandants.

La jutge d’instrucció número 2 d’Andorra, Stéphanie Garcia, ha expedit comissions rogatòries per notificar la querella als denunciats i també n’ha expedit per tornar a citar l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional Eugenio Pino i l’exinspector en cap Bonifacio Díez, que ja van ser citats anteriorment però que no es van presentar.

La querella està presentada pels delictes de coaccions, amenaces, extorsió, xantatge i falsedat documental, i acusa Rajoy i Fernández Díaz d’enviar policies a pressionar els responsables de BPA per aconseguir informació dels comptes bancaris de polítics catalans, entre els quals els d’Artur Mas, Oriol Junqueras o la família Pujol. En un comunicat, les dues entitats impulsores de la querella denuncien que l'actuació de Rajoy és "un atac a la sobirania andorrana" i avisen que, a diferència del rei, el president espanyol "no està protegit per la immunitat prevista en l'article 8 del Codi Penal andorrà, de la mateixa manera que tampoc ho estan els seus ministres i resta de càrrecs polítics implicats".

En aquest sentit, Alfons Clavera, advocat andorrà impulsor de la querella, ha afirmat en declaracions a RAC1 que, si Rajoy i els seus ministres no viatgen fins a Andorra per declarar, una comitiva judicial andorrana podria anar a Madrid per interrogar-los. Clavera ha indicat que encara que Rajoy no tingui cap tipus d'immunitat a Andorra, podria agafar-se al seu dret a no declarar. L'advocat, però, ha avisat que, si Rajoy no es presenta -no és el mateix no personar-se que no declarar-, Andorra té "un conveni d'extradició": "Efectivament si no compareguessin doncs la batlle [la jutge] podria decidir en aquest sentit".

El tancament de Banco Madrid

Segons recull Efe, la denuncia sosté que el govern espanyol va extorsionar els responsables de BPA amenaçant-los amb tancar-los la seva filial espanyola –Banco Madrid– si no els facilitaven la informació. Segons aquesta versió, el govern de Rajoy va enviar informació falsa sobre BPA a l’oficina de control de delictes financers dels Estats Units, mentre “intimidava” el govern andorrà i els seus ministres durant una visita oficial al Principat el gener del 2015. Finalment, el Banc d’Espanya va acabar intervenint i tancant Banco Madrid el març del 2015 per “blanqueig de capitals”, tot i que les acusacions encara no s’han demostrat. De moment, l'actual direcció del PP "no té res a comentar" sobre la querella, segons l'ACN, i l'entorn de l'expresident espanyol manté el silenci.