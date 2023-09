Kiko Rivera diu que no se n'aniria a viure a Andorra "ni mort"

Andorra la VellaKiko Rivera, DJ, fill d’Isabel Pantoja i personatge públic espanyol, no es mudaria a Andorra “ni mort”. Així de clar ho ha deixat al pòdcast ‘The Wild Project’, on ha explicat que molts assessors li han parlat de la possibilitat de mudar-se pels avantatges fiscals. Tot i això, afirma que podria traslladar-se, però que, amb el temps, ha entès que la felicitat no ve marcada pels diners que té.