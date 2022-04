Kinder retira diversos lots dels seus productes en detectar-se casos de salmonel·losi

Andorra la VellaEl fabricant italià Ferrero està retirant de la venda en el mercat europeu diversos lots dels seus productes de la xocolata Kinder després de detectar-se desenes de casos d'infecció per salmonel·la que podrien estar relacionats amb el seu consum. Ferrero va demanar el retorn de productes Kinder fabricats en les seves instal·lacions d'Arlon, a Bèlgica, que es comercialitzen a França, Bèlgica, el Regne Unit, Irlanda del Nord, Alemanya i Suècia.

L'àrea de Seguretat Alimentària i Entorn del ministeri de Salut informa que s'està fent un seguiment actiu de l'alerta alimentària en relació als productes de la marca Kinder que ha afectat d'altres països. Ara com ara no s'ha rebut cap notificació oficial del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la UE (RASFF) que indiqui que els productes afectats puguin trobar-se a Andorra.