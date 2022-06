L'Ot Remolins és un dels futbolistes amb més futur del Principat. Amb 17 anys ja va entrar a l'onze titular de la selecció nacional sub21 i en l'actual fase de classificació s'ha consolidat en l'equip. Després del seu pas per l'Espanyol i d'haver aconseguit l'ascens a Divisió d'Honor amb el Rayo Alcobendas, l'ANA Esports repassa amb ell la temporada i que n'espera del curs vinent .

Com ha anat la primera temporada al Rayo Alcobendas?

Molt bé! Tenia els meus dubtes d'anar allà o no. Ens ho va recomanar un altre amic d'aquí que també juga allí. I ha anat molt bé! Hem complert els objectius, hem pujat a Divisió d'honor i ho hem fet tenint un estil molt amrcat. Més no puc demanar.

Continuarà en el mateix equip la temporada vinent?

Ja hem començat a parlar i aquest més de juny ho acabarem de tancar. però el Rayo Alcobendas compta amb mi i m'agradaria continuar. Però si al final no es tanca, doncs mirarem altres opcions. Encara em queda un any de juvenil. El projecte aquí és ambiciós i no es volen conformar amb només la salvació sinó que es vol competir amb les pedreres que hi ha a Madrid, que són unes quantes.

Vostè és un jugador consolidat en la sub21.

No m'esperava pujar tan aviat, amb 17 anys. Però m'he pogut fer el lloc. Ja el primer partit vaig tenir la sort de ser titular, i des de llavors sempre he jugat d'inici.

Com és jugar contra rivals de la talla d'Anglaterra?

La diferència està allà! Tots juguen a la Premier, físicament estan a un altre nivell. Tècnicament i tàcticment també. Però són partits per disfrutar i veure si es pot rascar alguna cosa.

Sempre és difícil treure bons resultats amb equips així.

Sí, però en els partits de casa és on hem d'intentar aconseguir alguna cosa i fer bons partits, com el darrer contra Anglaterra, on vam estar molt a prop d'aconseguir l'empat.

Què n'espera dels partits d'aquest juny?

El partit de dissabte, contra Kosovo, podem treure bon resultat. Tenim baixes, però veient com vam jugar al seu camp, crec que podem treure un empat o una victòria. Però veurem, perquè com et deixa, tenim uns quants companys lesionats i veure com ens adaptem.

Com es definiria com a jugador?

Crec que sóc bastant intel·ligent en el joc. Sense ser el més físic o el més ràpid, executo força bé les accions que tinc. També l'anticipació en defensa. I en ataca, al haver passat per l'Espanyol, he après bons fonaments. I aquest darrer any he jugat més endavant i he recuperat gol. Jo em sento cómode jugant de 8, d'interior al mig del camp.

Com ho fa per adaptar-se en dos estils de joc tan diferents com el de la sub21 i del Rayo?

S'ha de canviar el xip. pot ser el primer dia sí que costa passar de tocar molta pilota a no tenir-la tant. Però com que ja ho he fet uns quants cops, ens adaptem. I quan estàs al partit, i saps el que has de fer, ja saps el que jugues.

Com s'ha desenvolupat la seva carrera?

Vaig començar amb els amics a la UE Santa Coloma fins a benjamí de primer any. El següent vaig anar a l'aleví del FC Andorra, fins a infantil. A final de temporada ens van cridar per anar a fer les proves al Nàstic de Manresa, i ja em van dir que comptaven amb mi per l'equip de Divisió d'Honor. I va anar tan bé que vaig fer el salt de cadet a l'Espanyol on vaig estar tres anys. Va costar una mica adaptar-se als canvis. I quan em van dir que no comptaven amb mi, vaig mirar opcions i va sortir Alcobendas i no me'n penedeixo gens.

Segur que no va ser fàcil sortir tan aviat fora.

Sí! a Manresa em va costar al principi. Era baixar a entrenar dos cops a la setmana; no jugava gaire... però a partir de la jornada 8 vaig començar a jugar més. Però sens dubte, va ser una gran experiència per saber que em trobaria quan sortís fora.