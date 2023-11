L'accés de Tor amb Andorra queda tancat pels veïns

Andorra la VellaEl poble de Tor, al municipi d'Alins, només té 13 cases i a l'hivern no hi viu ningú, però la pista forestal que neix al poble i va fins a Andorra és un anar i venir de vehicles. Tot i que ningú de Tor no vol parlar amb periodistes --ni tan sols el matrimoni que regenta l'únic restaurant que hi ha-- se sap que, de moment, han decidit posar dues tanques a la pista que connecta amb el Principat.

És la manera asseguren que han trobat per acabar amb la destrossa de la pista forestal que suposa el pas de vehicles que utilitzen el camí per creuar ràpidament la frontera, antic pas de contrabandistes. La decisió la poden prendre perquè la muntanya és propietat seva, dels veïns, i l'Ajuntament d'Alins, amb l'alcalde Manel Pérez Cantalosella al capdavant està d'acord.

"Jo ho veig bé, perquè durant l'hivern aquella pista es fa molt malbé. Aquest any, per exemple, els veïns, els mateixos propietaris de Tor, s'han gastat 20.000 euros per arreglar la pista."

De moment, les dues tanques que han instal·lat, una al Coll de Cabús i l'altre a l'entrada del poble, estan abaixades però es poden obrir. Quan arribi el fred les tancaran del tot. I caldrà veure què passa a l'estiu. Així ho recull el 3/24.