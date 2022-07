L'ADA no ha rebut situacions d'abús com les que denuncia Stop Violències

Andorra la VellaAl contrari de les afirmacions realitzades per la presidenta de Stop Violències, Vanessa M. Cortés, davant de l'ONU, en les quals manifestava que a Andorra hi havia una altra cultura de la violació, que alguns policies havien dissuadit dones de denunciar maltractaments o que hi ha un gran nombre de defuncions sense investigar, la presidenta de l'associació de Dones d'Andorra (ADA), Mònica Codina, afirma que, tot i tenir una mediadora social a l'entitat des de fa més de vint anys, "mai ens hem trobat amb situacions d'aquesta mena". Tanmateix, no nega que des de Stop Violències es pugui haver donat el cas, ja que "no coneixem la realitat amb la qual es troben".

Amb relació a l'informe presentat per l'associació feminista, Codina ha considerat que des del Govern haurien de dur a terme un "contrainforme" per deixar clara la realitat a Andorra, malgrat que ha acceptat, com no pot ser d'una altra manera, que cal treballar per donar una solució a les deficiències que viuen les dones al Principat. D'aquesta manera, la secretària d'Acció Feminista, s'ha volgut mantenir al marge del debat, però ha assenyalat que cal millorar molts àmbits que afecten la vida i els drets de les dones.