L'administració recorda que els clients tenen dret a demanar aigua d'aixeta als restaurants

Andorra la VellaGovern i la Unió Hotelera engeguen una campanya per recordar als usuaris que poden demanar aigua de l'aixeta de forma gratuïta quan vagin als restaurants. Aquesta pràctica no està molt estesa a Andorra, a diferència d'altres països, i la campanya té com a objectiu que tota la població tingui clar que disposa d'aquesta opció quan es troba en els establiments.

La campanya inclou una segona opció que tampoc és molt utilitzada en els restaurants. Els clients tenen la possibilitat de demanar que el menjar que no s'han acabat es posi en un recipient per poder-se'l endur cap a casa. Aquesta possibilitat, més utilitzada que la de demanar aigua de l'aixeta, també té un ús molt menor que a altres països on està molt generalitzada.