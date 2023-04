L'advocat que va defensar els Cierco també era el de la policia patriòtica i el PP de Rajoy

Andorra la VellaJavier Iglesias era l'advocat de referència del Partit Popular durant el govern de Marinao Rajoy. Iglesias, àlies El Largo o El Capillas, està en el centre de la polèmica en fer-se públic que es dedicava a fer les feines brutes dels populars juntament amb el comissari José Villarejo. Els àudios gravats pel propi comissari han posat Iglesias en el centre de la diana. Els àudios han estat reproduïts per La Vanguardia.

La presència de Javier Iglesias en les operacions encobertes vinculades al govern de Rajoy afecten directament Andorra perquè Iglesias estava a sou dels germans Higini i Ramon Cierco fins el punt que va ser Iglesias qui va portar l'acció que els Cierco van intentar a Anticorrupció a Espanya. Iglesias, en nom dels germans, va portar documents per intentar que Espanya acabés amb Andbank. No se'n van en sortir.

Iglesias, a més de ser advocat dels Cierco, era lletrat de dos imputats en Gürtel, que va jutjar el finançament il·legal del partit i una comptabilitat paral·lela. Iglesias, segons recull la Vanguàrdia, "estava en contacte permanent amb la cúpula del PP, negociant en nom dels seus clients, i informava dels avanços a Villarejo. L'advocat està en totes les salses. L'operació Catalunya, el cas Kitchen –en el qual la policia va tramar el robatori de documentació comprometedora per al PP al seu extresorer Luis Bárcenas– o el cas de la Banca Privada d’Andorra, a la qual la “policia patriòtica” va extorquir perquè li donés dades de suposats comptes bancaris a Andorra d'Artur Mas, Oriol Junqueras i Jordi Pujol. Iglesias és també advocat de Ramon i Higini Cierco".

Tant Villarejo i Iglesias van treballar pels Cierco. El sou de l'advovcat no se sap, pèrò el comissari cobrava 400.000 euros al mes, segons va revelar el seu company Alberto Pedraza en una conversa gravada pel mateix Villarejo. I són dos dels principals implicats en la suposada acció de la policia patriòtica per la qual agents espanyols van aconseguir que Joan Pau Miquel els entregués, sota amenaça d'un expedient a Banco Madrid per part d'Espanya, els comptes dels Pujol a BPA.