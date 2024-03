L'afer del Rei d'OnlyFans salta al terreny polític

Andorra la VellaEl programa de la Sexta sobre OnlyFans ha acabat convertint-se en un afer polític a Andorra. El Cap de l'oposició, Cerni Escalé, ha aprofitat la imatge donada per resident SergioFuentes, conegut com el Rei d'OnlyFans, per atacar l'acord d'associació al qual Concòrdia s'oposa.

Escalé ha indicat que l'activitat per la qual es va concedir la residència a SergioFuentes era la mateixa que ara i l'acord d'associació l'únic que faria seria dificultar el vet a la inversió estrangera en certes activitats. Assenyala que la solució per a Andorra "no és fer permanent l'obertura econòmica amb l'acord d'associació. És rectificar-la urgentment". I Escalé apunta que la capacitat de Govern per denegar motivadament una autorització de residència, desapareix. Landry Riba, el secretari d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea, i Jordi Cinca, president de la comissió gestora de la CASS, han replicat que el líder de l'oposició estava fent comentaris impropis d'algú que aspira a governar.

Cerni, amb tot el respecte, el que dius em sembla una simplificació que no s’hauria de permetre qui vol governar. Hi ha indesitjables aquí i arreu. No té res a veure amb l’obertura ni es pot vincular a l’acord d’associació (que no tenim) Les lleis no eviten q hi hagi delinqüents — Jordi Cinca Mateos (@JordiCinca) 16 de marzo de 2024

L’activitat d’aquest home era ja la mateixa quan se li va permetre residir a Andorra. Sí, cal limitar la inversió estrangera en determinades activitats, i sí, l’acord d’associació faria més difícils les rectificacions necessàries. (Amb respecte, i tant.) — Cerni Escalé (@CerniEscale) 16 de marzo de 2024