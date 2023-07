L'Agència nacional de Ciberseguretat publica consells per no patir un ciberatac a l’estiu

Andorra la VellaL’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) ha publicat aquesta setmana un document de conscienciació en ciberseguretat per a l’estiu. Tal com expliquen, “els atacs cibernètics augmenten de manera considerable durant l’època de l’any". El principal motiu que s’argumenta és que “sembla que en aquest termini estem més descuidats, relaxats i menys atents i, per tant, podem patir més riscos”. D’aquesta manera, l’Agència de Ciberseguretat proposa onze consells per protegir-se al llarg de l’estiu.

En primer lloc, recorda que si s’està utilitzant una xarxa de wifi pública, és millor no fer operacions sensibles com ara pagaments digitals o accedir a informació delicada/sensible des d’aquest tipus d’informació. En segon lloc, es recomana, per seguretat, publicar a les xarxes socials la informació privada de les de vacances una vegada s’hagi tornat a casa. Un exemple és el fet de no dir quants dies falten per tornar a la llar, o compartir la localització actualitzada. També és convenient canviar les contrasenyes dels dispositius a la tornada de les vacances; és important tenir al dia les últimes actualitzacions dels dispositius, ja que acostumen a tenir millores en seguretat; si es fa una descàrrega d’aplicacions mòbils, cal assegurar-se que són de llocs oficials; es recorda tenir compte amb allò que es connecta a l’equip, ja que les infeccions causades per USB són molt comunes, i també s’informa que és millor que s’activi l’autentificació de doble factor sempre que sigui possible, en totes les aplicacions. D'altra banda, és rellevant anar amb compte amb els correus electrònics que es reben o s’envien. Un tipus d’atac comú és quan els atacants envien correus electrònics a una empresa durant l’estiu per veure si responen amb correus electrònics automàtics informant sobre absències de treballadors. Aquest fet dona gran quantitat d’informació als ciberdelinqüents que preparen un atac per fer-se passar per algú de dins de l’empresa. En aquest sentit, "és millor no tenir aquesta opció activada". Finalment, cal fer una còpia de seguretat dels dispositius abans de marxar de vacances per preveure possibles pèrdues d’informació en cas de no trobar un dels dispositius. També es detalla que és millor evitar connectar-se a xarxes de wifi compartides, ja que si és una xarxa pública compartida, hi hauria la possibilitat que es vegi la informació que rep o s'envia. Finalment, es recomana tenir controlats periòdicament els moviments de la targeta de crèdit per controlar els 'virtual skimmers', sobretot si s’ha fet compra de vols, hotels o paquets turístics per internet.