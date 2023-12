L'Ajuntament de la Seu envia una queixa formal a ALSA

Andorra la VellaL'Ajuntament de la Seu d'Urgell, conjuntament amb la síndica de Greuges, Anna Martí, enviarà una queixa formal a la companyia ALSA, concessionària de la línia d'autobús entre la capital de l'Alt Urgell i Barcelona, per reclamar que se solucionin les deficiències en el servei i no es tornin a repetir les situacions de manca de places i incompliment dels horaris, tal com informa Ràdio Seu.

L'alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha lamentat la situació que es va viure diumenge, en què usuaris del transport públic no van poder accedir a l'autobús en l'horari del matí i van haver d'esperar a l'estació "amb falta d'informació i incertesa". Barrera considera inacceptable que continuïn repetint-se aquest tipus de problemes, malgrat que el mes passat es va arribar a un acord per reforçar el número de viatges cap a la capital catalana. "Estàvem convençuts que s'havia assolit una millora, però aquest pont s'ha demostrat que continua la mala planificació d'ALSA, que no compleix els compromisos", ha reblat.

Des del consistori urgellenc s'ha parlat també amb Transports del Departament de Territori "per intentar novament trobar una solució a una problemàtica que s'arrossega des de fa anys". En aquest sentit, ha remarcat que es tornarà a insistir a la Generalitat de Catalunya que faci els passos necessaris per atendre les peticions del territori, ja sigui a través d'una nova concessió o que l'empresa apliqui realment canvis substancials. "Hem de garantir que l'únic transport públic que tenim funcioni", ha manifestat Barrera.