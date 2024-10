L'ambaixada d'Espanya demana "anar més lluny" en cooperació transfronterera

Andorra la VellaL'ambaixada espanyola a Andorra ha celebrat aquest dijous un avançament del Dia de la Hispanitat, la festa nacional d'Espanya que se celebra cada any durant el dia del 12 d'octubre. L'acte ha comptat amb autoritats del país, com el cap de Govern, Xavier Espot, o el síndic general, Carles Ensenyat; així com l'ambaixador espanyol a Andorra, Carlos Pérez-Desoy Fages.

L'ambaixador ha articulat un discurs amb motiu de la Festa Nacional d'Espanya, pel qual ha destacat la cooperació transfronterera duta a terme entre els dos països, però també ha demanat "anar més lluny". Més de 500 persones han acudit a la celebració, que ha tingut lloc a Sport Hotel Hermitage & Spa de Soldeu.

Pérez-Desoy ha començat parlant sobre la col·laboració duta a terme entre els cossos policials dels dos estats, una cooperació que ha definit com que "cada cop és més intensa". L'ambaixador ha fet referència al conveni de lluita contra la delinqüència i l'ha definit com que "aporta el seu granet de sorra al manteniment de l'alt nivell de seguretat d'Andorra".

També ha ressaltat la quinzena d'activitats dutes a terme en terreny formatiu entre la Policia d'Andorra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en àmbits com la violència de gènere, el tràfic de persones, la lluita contra el tràfic de drogues i el contraban; el control d'armes i explosius, la policia científica o les tècniques de rescat de muntanya.

Alhora, ha posat èmfasi en la importància d'haver arribat a un acord amb el Conveni de cooperació en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.

Davant dels mitjans de comunicació, Pérez-Desoy ha donat detalls dels treballs de delimitació de la frontera entre els dos països. De moment s'està executant, però no és gens fàcil fer aquesta delimitació per la meteorologia i perquè la geografia és complicada perquè hi ha espais que s'hi ha d'anar amb helicòpter, ha dit.

De totes maneres, Pérez-Desoy ha deixat clar que la delimitació no afectarà les relacions. "Volem delimitar la frontera com correspon, però sempre que no sigui un obstacle per la cooperació", ha deixat clar l'ambaixador, que ha agregat que es respectarà la història d'ambdós estats per fer-ho. En aquests moments s'està en una fase d'identificació de tot el perímetre de la frontera.

El diplomàtic també ha tingut paraules per parlar sobre la cooperació entre territoris i comunitats autònomes, així com amb institucions, com la Comunitat de Treball dels Pirineus o les reunions hispano- franco-andorranes de sanitat animal i fitosanitària.

Tot i això, l'ambaixador ha afirmat que en matèria de cooperació "cal anar més lluny perquè els reptes són molts". En aquest sentit, l'espanyol s'ha referit que cal fer més en protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic; la millora dels serveis com la sanitat o l'educació; la protecció civil; les infraestructures o la lluita contra la despoblació al Pirineu, ha precisat Pérez-Desoy, que ha afegit que també hi ha "molts altres afers que afecten els ciutadans d'ambdues bandes de la frontera, com és el cas de l'Acord internacional sobre l'estació elèctrica d'Adrall, sobre el qual estem treballant intensament".

Sobre aquest últim aspecte, el diplomàtic ha mencionat que s'està en una "fase de tramitació" després d'un temps aturat i que com que és un tema important per Andorra s'està "prioritzant". L'ambaixador ha narrat que el "projecte va caminant", però no ha donat terminis de concreció.

D'altra banda, l'ambaixada espanyola ha refermat i reiterat el compromís de treballar amb el Govern en favor de l'acord d'associació amb la Unió Europea "en benefici dels ciutadans andorrans", ha declarat Pérez-Desoy.

El cap de govern, Xavier Espot, ha valorat positivament el discurs de l'ambaixador. Espot ha comentat que estan treballant molt bé amb l'ambaixada i que les relacions bilaterals "són excel·lents". En aquest sentit, Espot ha destacat que "és veritat que s'han assolit convenis importants" i ha fet menció especial sobre el conveni de cooperació en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments per què "feia molts anys que anàvem al darrere d'aquest conveni", ha detallat el mandatari, pel qual també ha esmentat que amb aquest acord han creat un "precedent que ens servirà per a la negociació de molts altres convenis jurídics".

Espot remarca que les trobades amb els diferents actors són "positives i constructives"

El cap de Govern ha defensat que les reunions mantingudes amb els diferents actors del país sobre la llei òmnibus estan anant pel bon camí. El cap de Govern ha relatat que la trobada mantinguda amb l'Empresa Familiar Andorrana d'aquest matí ha estat satisfactòria perquè així li ha traslladat un membre de l'associació durant l'acte de l'ambaixada espanyola. "M'ha certificat que la reunió ha estat un clima molt positiu i constructiu", ha asseverat Espot.

El cap de govern també ha explicat que s'ha trobat amb altres col·lectius com per exemple la CEA, la Cambra de Comerç o l'Associació d'allotjaments turístics i que "el tarannà d'aquestes reunions és positiu, constructiu, d'escolta activa i de molta sinceritat".

Espot, però, ha deixat clar que el que estan traslladant a tots ells és que no "podrem acceptar totes les propostes d'esmenes" perquè són "incompatibles entre sí" i "si les acceptéssim, desvirtuaríem el projecte de llei que volem tirar endavant per resoldre la urgència de l'habitatge", ha argumentat Espot, qui ha justificat que el projecte de llei "és per l'interès nacional" i no en benefici dels sectors econòmics.

El polític ha manifestat que hi ha alguns aspectes que es poden canviar perquè "estenem la mà en poder-ne a parlar, sempre i quan no es vulneri l'esperit de la llei". Veu "complicat" modificar la cessió forçosa dels pisos buits, en canvi, s'ha mostrat obert a rectificar el text sobre el percentatge de capital aportat en inversió estrangera perquè hi ha "marge de maniobra", ha exposat Espot sobre les propostes de la CEA.