L'andorrà Joan Verdu, tercer a la copa del món d'esquí alpí

Andorra la VellaL'esquiador andorrà Joan Verdú ha assolit un èxit a l'aconseguir la tercera posició a la Copa del Món d'esquí alpí a Val d'Isere, França. El suís Marco Odermatt es va endur la victòria per tercer any consecutiu en el gegant de Val d'Isere, prova puntuable per a la Copa del Món d'esquí alpí, mentre que l'andorrà Joan Verdú va fer història amb una tercera plaça.

L'esquiador helvètic va donar el senyal d'alerta a la primera manga. Amb un temps de 1:10.17 va ser el més ràpid. Tot estava al seu abast per fer el triplet a la pista Bellevarde. I el campió olímpic i mundial de l'especialitat no va fallar.

Partia amb un avantatge d'1,23 respecte a l'austríac Marco Schwarz, que ocupava la primera plaça provisional. I encara que va tenir un parell de moments perillosos, amb diversos errors i perdent diferència, va acabar marcant un registre d'1:03.76 per a un total de 2:13.93, amb el que va vèncer amb 0.98 sobre el centreeuropeu. Era el desè temps de la segona manga, però li va valer per coronar-se de nou a l'estació francesa, tot i que bona part de l'atenció i els elogis es van dirigir també cap a l'andorrà Verdú, que fa ben poc va poder reaparèixer després de superar una lesió.

L'esportista del Principat va sorprendre en la primera manga amb un cinquè lloc, a 1.26 d'Odermatt, i en la segona va confirmar el seu gran dia en certificar el seu primer podi en el circuit mundial, amb un tercer lloc a 1.32.

"És una bogeria, no m'ho crec", va afirmar amb llàgrimes als ulls Verdú després de la prova. Va recordar els moments durs passats després de diverses lesions, va explicar que va saber gestionar la segona manga malgrat la manca de visibilitat per acabar entre els tres primers i es va mostrar orgullós de representar Andorra a aquest nivell.

El noruec Henrik Kristoffersen i el francès Loic Meillard, segon i tercer en la primera baixada, no van poder acabar disputant la victòria. Van cometre errors d'importància i van 'caure' fins a la vuitena i la sisena plaça, respectivament. El croat Filip Zubcic va pujar des de la setena posició a la quarta, a 12 centèsimes del podi, i el francès Alexis Pinturault, guanyador en aquesta prova el 2016 i el 2017, es va haver de conformar amb la cinquena posició, a 1.50 d'Odermatt, que lidera la general de l'especialitat en l'estrena de la mateixa aquesta temporada 2023-24.

La general de la Copa del Món, en canvi, està dominada per Marco Schwarz amb 160 punts, 36 més que el seu compatriota Manuel Feller, i Odermatt és tercer amb els cent punts sumats aquest dissabte a Val d'Isere, on aquest diumenge es disputarà un eslàlom.