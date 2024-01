"L'Andorra Living Lab destaca com el primer ecosistema d'innovació oberta a escala nacional"

Andorra la VellaA una entrevista d’Andorra Recerca + Innovació a Marc Saura, secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació d’Andorra, s’han avaluat els dos anys de progressos de l’Andorra Living Lab, l’innovador ecosistema d’innovació oberta impulsat per Andorra 'Research and Innovation' i membre destacat de la Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL).

Des del seu llançament fa dos anys, l’Andorra Living Lab ha esdevingut un catalitzador per a la innovació a escala nacional. Aquest ecosistema d’innovació oberta ha estat l’escenari de col·laboracions reeixides, connectant empreses emergents, empreses consolidades i sectors acadèmics amb l’objectiu comú de promoure la recerca, el disseny i la validació de productes i projectes innovadors.

En l’entrevista, Marc Saura ha destacat que més de deu empreses noves han aprofitat l’entorn únic d’Andorra per experimentar i desenvolupar productes i serveis innovadors. Aquestes empreses, procedents de tot el continent, han convertit Andorra en un laboratori de prova per a les seves novetats, connectant amb comunitats virtuals en entorns reals.

En un esforç per superar els reptes d’innovació, Andorra Living Lab ha identificat àrees estratègiques de desenvolupament. En particular, s’ha centrat en temes relacionats amb l’esport, la salut i la meteorologia en entorns de muntanya elevats. La recopilació de dades d’aquestes àrees no només millora les polítiques aplicades, sinó que també impulsa la col·laboració en el marc del concepte de “quàdruple hèlix,” que involucra els sectors públic, privat, acadèmic i social.

Col·laboració Internacional

Saura ha subratllat la importància de la visibilitat internacional a través de col·laboracions estratègiques. Andorra Living Lab ha establert relacions amb entitats destacades com la City Science – Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (MIT), la Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL) i l’Associació Internacional de Parcs Científics i Àrees d’Innovació (IASP). Aquestes connexions han contribuït a consolidar la reputació d’Andorra com a centre d’innovació emergent.

L’entrada d’Andorra Living Lab a la Xarxa Europea de Living Labs (ENoLL) fa dos anys ha estat una jugada estratègica. En la conversa, Saura ha destacat que la comunicació amb altres organitzacions ha augmentat significativament des de llavors. Amb vora una vintena de sol·licituds de projectes rebudes i una desena impulsada, l’ENoLL ha proporcionat formació, organitzat cimeres anuals i ha facilitat l’emparellament entre projectes i actors, consolidant la posició d’Andorra com a Living Lab de referència en l’ecosistema global.

L’entrevista ha conclòs amb una mirada cap al futur, on Marc Saura ha expressat la seva confiança en el paper continuat d’Andorra Living Lab com a impulsor de la innovació. Amb la seva agilitat, adaptabilitat i connexions internacionals, Andorra sembla estar fermament establida com a jugador clau en l’escenari d'innovació oberta.