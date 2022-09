L'Andorra Taste oferirà degustacions populars de grans xefs

Escaldes-EngordanyEl ministre de turisme Jordi Torres i el cònsol menor d’Escaldes Joaquim Dolsa han estat els protagonistes de la inauguració de l’Andorra Taste que es desenvolupa en la zona del Prat del Roure d’Escaldes. L’esdeveniment compta amb la presència de grans xefs tant d’Andorra com d’altres països. Un dels punts més destacats és la part ‘popular’, més enllà de les demostracions i conferències, on una sèrie d’estands situats fora del Prat del Roure permetran a la ciutadania poder fer degustacions de plats d’alta cuina. Les degustacions tindran un cost de quatre euros. L’activitat serà durant el cap de setmana i comptarà també amb música per amenitzar les activitats gastronòmiques.

Jordi Torres ha destacat que la intenció és aconseguir que l’Andorra Taste es consolidi com un espai que es pugui repetir cada any. L’acord entre Andorra Turisme i el grup GSR (Vocento) ha permés ajuntar a Andorra alguns dels millors xefs dels països veïns.

En la vessant professional, xefs de la talla de Mette Helbæk, Flemming Schiøtt, Ana RoŠ o Aníbal Criollo cuinaran amb grans xefs del país. També hi haurà un reconeixement especial a Michel Bras, amb un estil de cuina i disseny de muntatge de plats imitats i lloats arreu.