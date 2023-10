L'andorrana Dèbora Eunice, segona millor massatgista de la península Ibèrica

Andorra la VellaDurant la competició pensava que no li estava anant tan bé com pretenia. Tot i això, va endur-se tres guardons: la segona posició en massatges d'inspiració asiàtica, segona posició en tècnica esportiva i tercera posició en tècnica facial. És el cas de Dèbora Eunice, massatgista andorrana, i els seus resultats en el marc del darrer campionat de massatge ibèric. A més, ha tingut l'oportunitat de treballar amb grans esportistes com Usain Bolt, Neymar, David Villa, LuisSuàrez, Kate Hudson i altres celebritats. Actualment, treballa en la seva empresa 'SanArteBody Balance', ubicada al centre d'Andorra la Vella, al carrer de la Sardana número 26.

La seva carrera en el món del massatge va començar amb els 16 anys, quan va sortir de l'institut, però abans ja mostrava un gust per aquest món i inclús li deien que tenia un do. Posteriorment, va formar part de l'escola andorrana CEFEL de teràpies alternatives i, un cop va formar-se, la van contractar a la mateixa institució. Però no era suficient i va començar a ampliar els seus coneixements, fins que Andorra va quedar-se petita i va iniciar el seu viatge per diferents parts del món com Barcelona, Porto, Turquia, Tailàndia (on va fer un doctorat en medicina asiàtica), Vietnam, Nepal i França, entre altres, amb la clara intenció de perfeccionar la seva tècnica i aprendre dels millors del sector.

El tema de la competició i els massatges sembla antonímia, ja que se sol pensar en el massatge clàssic per pal·liar el dolor de, per exemple, les lesions esportives. Dèbora aclareix que no és fisioterapeuta i que el seu propòsit amb els clients no és curar deficiències musculars o òssies, sinó generar una experiència de benestar en els clients que, per exemple, pateixen ansietat i les tensions musculars generades per aquesta mena de trastorns. En la pràctica utilitza aromes, temperatures i moviments amb el fi de relaxar el sistema nerviós de les persones que passen pel seu espai.

Com es valora un massatge quan es parla d'una experiència tan subjectiva? Dèbora explica que hi ha diferents factors que permeten jutjar aquesta disciplina. Un d'ells és la posada en escena, és a dir, la primera impressió que rep el client del professional, com parla, la decoració de l'espai on té lloc la pràctica, els aromes, etc. Un altre és la forma en la qual s'entrevista al client, ja que és imprescindible conèixer les afeccions o malalties que ha patit per tal de personalitzar l'experiència i portar-la a la màxima optimització. En el campionat on va participar hi havia dotze persones que valoraven aquests aspectes, entre ells, el vigent campió d'Europa i la campiona del món. Hi van participar professionals de deu països del món, entre ells Polònia, Marroc, Turquia, Portugal, Espanya, França i, és clar, Andorra. L'esdeveniment va comptar amb 165 participants.

La competició en aquest món és relativament nova. Es fan des del 2013, però abans no eren tan conegudes, tot i que, a partir del 2018 i el 2019, van guanyar força. El campionat Ibèric va ser el primer en el qual Dèbora va participar i va preparar-se durant anys. Descriu que va viure l'experiència amb una certa tensió i que, en determinats moments, va baixar el seu ànim en creure que no estava anant tot com ella esperava, malgrat els premis que va rebre un cop va finalitzar. Finalment, va abandonar l'esdeveniment contenta i orgullosa. Explica que la seva expectativa era quedar la primera, però que els resultats finals van ser una forma de parar de peus a terra i de guanyar consciència sobre la quantitat de professionals experimentats que hi ha dins del sector. Com apunt, una de les persones encarregades de jutjar li va confessar que no va obtenir la primera posició per unes dècimes de puntuació.

Finalment, avança que participarà en el campionat mundial, on sol haver-hi entre 300 i 500 participants. Segons ella mateixa ha pogut saber, tindrà lloc durant el primer semestre de l'any vinent, encara que no s'han publicat les dates oficials. Acaba deixant dos missatges. El primer, que li agradaria que la gent del sector no tingui por de mostrar el seu treball i que l'exposi per fer créixer el moviment. El segon, que espera que Andorra sigui campiona del món del massatge.