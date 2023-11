L’any passat els Mossos van multar a 1.473 vehicles del Principat per infraccions a Catalunya

Andorra la VellaDurant l’any passat van posar 1.473 sancions a vehicles del Principat per diverses infraccions a Catalunya de les quals 1.133 corresponen a incidències per haver superat el límit de velocitat de les vies catalanes. Significa que els conductors andorrans reben més de tres multes al dia en les carreteres catalanes. La gran majoria de les sancions són per fotografies dels radars de la xarxa viària catalana. En aquests casos, el fet de portar matrícula andorrana fa que la multa no pugui ser aplicada directament. Si el vehicle és aturat pels mossos, la multa s'ha d'abonar a l'instant.

Els mossos tenen uns mesos per poder aplicar aquestes multes als vehicles andorrans. I la forma més evident de trobar els vehicles amb matrícula d'Andorra és a la rotonda, sigui d'entrada o sortida, de la duana hispanoandorrana. Durant la jornada d'avui ha tingut lloc un d'aquests controls per revisar quins conductors andorrans tenen multes pendents i fer-lo-hi pagar. Aquesta pràctica ha anat augmentant últimament per intentar que es pugui cobrar un màxim de multes de velocitat pendents a andorrans.