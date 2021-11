L’APCA organitza un acte d’homenatge al periodista Àlex Lliteras

Andorra la Vella L'Associació de professionals de la comunicació d'Andorra (APCA) organitza un acte d'homenatge al periodista Àlex Lliteras, qui fou vocal i soci de l'entitat i que va traspassar ara fa un any. L'acte tindrà lloc el divendres 19 de novembre, a les 19 hores, a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany.

En l'esdeveniment està previst que hi prenguin part el periodista català Antoni Bassas, qui pronunciarà una xerrada sobre la ràdio matinal; el també periodista andorrà i company de Lliteras en diverses etapes professionals, Pere Cerón; el duo de cordes de l'ONCA format per Àlex Arajol (violí) i Elias Porter (viola), i el duet de l'Institut de Música del comú d'Andorra la Vella, David Sanz+Bikimel, artistes que havien col·laborat amb Lliteras durant la seva llarga trajectòria professional i que tocaran peces musicals íntimament lligades al periodista. L'acte, a més, estarà conduït i presentat per la periodista i membre de l'associació Cristina Orduña.

Àlex Lliteras ha estat un dels comunicadors més rellevants de la ràdio andorrana, conductor durant divuit anys del programa matinal 'Ara i Aquí' d’RNA. Al canal públic també ha estat la cara visible dels debats electorals, les entrevistes a candidats o els especials de les eleccions, tot i que als seus inicis va destacar com a periodista esportiu, especialment en el món del bàsquet, esport amb el qual va mantenir sempre una gran vinculació. En l’àmbit de la premsa esportiva, va exercir als rotatius Informacions Diari i Diari d’Andorra. En aquest darrer mitjà també hi va col·laborar com a columnista i va formar part de l’equip fundacional de l’emissora del mateix grup de comunicació, Andorra7 Ràdio, i va ser soci fundador de l’APCA, el 2017.

L’acte d’homenatge compta amb el suport del comú d’Escaldes-Engordany i la col·laboració de l’ONCA, l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella i RTVA. És obert a tothom que vulgui participar prèvia reserva a aprofca@gmail.com. L’aforament, però, és limitat, i l’ús de la mascareta, obligatori. Igualment, serà retransmès en 'streaming' pel canal www.andorradifusio.ad.