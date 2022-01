L'APCA reivindica la dignificació dels professionals de la comunicació

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 24 de gener de 2012, va ser notícia...

L'Associació de Professionals de la Comunicació d'Andorra (APCA) ha reivindicat, aquest dimarts, la dignificació dels professionals de la comunicació. A través d'un manifest llegit pel portaveu de l'entitat, Gualbert Osorio, s'ha lamentat la situació que viuen els treballadors de mitjans com Ràdio i Televisió d'Andorra i el Periòdic d'Andorra. Amb motiu de la celebració de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, l'associació ha celebrat un acte que vol convertir en tradició, i en el qual s'ha aprofitat per exposar el punt en que es troba l'APCA, a punt de quedar registrada i triar una junta directiva.

El membre de l'APCA Gualbert Osorio, com a portaveu de l'associació, ha llegit un manifest per reivindicar la situació dels professionals de la comunicació a Andorra. Ha recordat que l'APCA no és un sindicat, però que sí que vetlla per la dignificació de la professió i els professionals de la comunicació. En aquest sentit ha apuntat que l'APCA, 'respectarà els empresaris de la comunicació', perquè confia en 'el binomi empresari-professional', però que cal mantenir la responsabilitat de cada un. Així, s'ha referit al fet que 'els empresaris tenen dret a influir en certa manera en els continguts', però ha subratllat que la responsabilitat de la informació i el criteri periodístic és dels professionals de la comunicació, i que per tant cal que es respecti. Osorio ha volgut comparar la professió amb altres com la dels metges, i ha indicat que 'és com si el propietari d'un hospital digués als metges com han d'operar'.

El portaveu de l'APCA ha fet referència concreta a la difícil situació dels treballadors d'RTVA i del Periòdic d'Andorra. Pel que fa a la Ràdio i la Televisió, ha demanat a la junta directiva que 'marqui directius clares i concretes' i que si finalment s'ha d'optar, com a última opció, per fer retallades de personal, 'que es triï la solució menys traumàtica i es faci amb la màxima ètica professional'. D'altra banda, ha reivindicat la qualitat dels serveis informatius d'RTVA i 'la servitud' que presta al país com a ens públic, i per això ha demanat que les 'crítiques infundades' no influeixin en els directius.

Quant al Periòdic d'Andorra, on els redactors fa setmanes que no signen els seus articles, Osorio ha demanat que 'l'empresari confiï en els seus treballadors', i ha recordat que el criteri periodístic és únicament dels professionals de la comunicació i no del propietari. Tot i això, Osorio ha celebrat que 'sembla ser que la situació està en vies de solució'.

La celebració de Sant Francesc de Sales, a l'Església del Fener d'Andorra la Vella, també ha comptat amb la participació de les membres de l'APCA, Cristina Orduña i Marisol Fuentes, que han parlat de la situació dels periodistes arreu del món, i del moment en què es troba l'APCA.

Marisol Fuentes ha explicat que el procés per constituir l'associació ha estat 'molt llarg i amb moltes traves', però que finalment sembla que aviat quedarà registrada. Durant el mes de febrer es preveu que es puguin celebrar les eleccions per triar una junta directiva i desfer l'actual comissió gestora.

Després dels manifesos el vicari general del Bisbat d'Urgell, Josep Maria Mauri, ha presidit una missa en honor a Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes, i a continuació s'ha convidat els assistents a un aperitiu.