L'APDA rep vuit denúncies el 2022

Andorra la VellaL'Agència de Protecció de Dades d'Andorra ha rebut, en el que va de 2022, un total de 8 denúncies, segons va explicar la directora de l'APDA, Resma Punjabi. "Amb l'entrada en vigor de la nova llei hem tingut un augment important de consultes va indicar". A més a més, pel que fa al balanç dels cinc primers mesos de l'any, Punjabi va afegir que l'agència havia rebut fins a 330 consultes entre telefòniques i escrites.

Directament relacionat amb el nou text legislatiu, que és vigent des del 17 de maig, Punjabi va indicar que "ja s'han creat i notificat a l'APDA més d'un centenar de delegats de protecció de dades entre les empreses, administracions i institucions del país". Finalment, la directora va recordar que des de l'agència es realitzen altres funcions com la formació per a entitats i administracions i la publicació de documents per a facilitar la tasca als usuaris. En aquest sentit, cal posar en relleu que se n'han impartit 14, totes adaptades a l'ens demandant, i que ja es va pel camí de la cinquena publicació.