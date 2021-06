L'aquaparc d'Andorra la Vella torna entre el 6 de juliol i el 21 d'agost

Andorra la VellaL'aquaparc d'estiu d'Andorra la Vella tornar per tercer any consecutiu a l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila com una alternativa lúdica i refrescant per als infants i joves. Aquest any el comú amplia els dies d'obertura i estarà en funcionament entre el 6 de juliol i el 21 d'agost. Obrirà de dimarts a dissabte de les 10 a les 14 hores i de les 15 a les 19 hores. Per la festa major de la parròquia també estarà en funcionament el diumenge 8 d'agost.

En aquesta ocasió s'habilitaran dos espais diferenciats amb inflables d'aigua, tallers i jocs d'aigua adreçats, per una banda, a joves i adolescents i, per l'altra, a infants. Com a novetat, per al públic més gran s'oferirà un tobogan d'aigua de dotze metres d'alçada.

L'entrada tindrà un cost de 3 euros, a excepció dels dies de festa major, quan el tiquet costarà 1 euro. Novament s'han establert dos torns d'un màxim de dues hores per als usuaris del matí, i dos torns més a la tarda. S'habilitarà, de fet, un sistema de reserves prèvies per garantir espai i limitar aforaments, i les instal·lacions es desinfectaran entre cadascun dels torns.

Els usuaris hauran de dur roba de bany i els menors de 12 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. El comú destina enguany un pressupost de 63.619 euros al projecte. Precisament, el BOPA publica aquest dimecres l'adjudicació per al subministrament, muntatge, desmuntatge i explotació del servei a Gatzara Espectacles.