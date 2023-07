L'arquitecte Miquel Mercè guanya el concurs per reformar l'hotel Casamanya

Andorra la VellaEl projecte guanyador de la reforma de l'edifici de l'antic hotel Casamanya ha estat el de l'arquitecte Miquel Mercè, tal com ha comunicat el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, en la roda de premsa celebrada aquest dilluns al matí. D'aquesta manera s'inicia el projecte per instal·lar el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, que tal com ha confirmat el ministre, tindrà un cost de prop de quatre milions i està previst que s'acabi abans de la fi d'aquesta legislatura. El nou ministeri, de cinc plantes, inclourà també les estances del Quart d'Ordino, a la planta baixa, i les dependències que necessiti el comú de la parròquia, a la primera planta. A més, el projecte estarà inspirat en la simbiosi entre el paisatge i el patrimoni i, per tant, tindrà un espai públic en format de bosc.

La reforma d'aquest edifici està d'acord amb l'objectiu de la línia d'actuacions impulsada pel Govern i que han avalat l'antic hotel Rosaleda d'Encamp -on s'ha ubicat el Ministeri de Cultura- o Ràdio Andorra -que allotja Andorra Turisme-. Amb la rehabilitació de l'antic hotel Casamanya, Ferré ha manifestat que el que es vol és "retornar valor al llegat patrimonial i fer un impuls a la identitat nacional". De fet, ha recordat que el conveni ja es va signar el mes de gener entre el Govern, el comú d'Ordino i el Quart de la parròquia, però "és el Govern qui s'encarrega de licitar i fer les obres de millora de l'edifici", ha afegit el ministre.

A més a més, Ferré ha informat que el concurs –convocat a l'abril d'enguany– ha rebut nou propostes, d'entre les quals el jurat ha seleccionat la de Mercè sota el títol 'La simbiosi, entre el paisatge i el patrimoni'. Així doncs, l'autor rebrà una gratificació de 8.000 euros i, a la vegada, l'encàrrec de la redacció del projecte executiu i de la direcció de les obres. "L'objectiu és preservar el patrimoni del país", ha ressaltat el ministre.

Entrant al detall de la reforma, l'arquitecte ha posat en relleu que el projecte es fonamenta no només en recuperar el patrimoni existent, sinó que, a més, vol reivindicar la relació amb el paisatge i la seva naturalesa pirinenca. És a dir, impulsar la simbiosi entre el paisatge i el patrimoni. "Donar una segona vida a l'edifici és important i aquesta oportunitat és el que aporta un valor afegit", ha destacat. En aquest sentit, Mercè s'ha referit a la presència de la natura en l'interior de l'edifici, un fet que es veu fonamentat, principalment, en l'obertura reversible d'un mur cortina de vidre en la paret mitgera que atorga una connexió constant amb la plaça interior –d'uns 750 metres quadrats– i que, alhora, permet una visió permanent amb el bosc.

Finalment, Mercè ha assenyalat que el projecte es basa en un treball tècnic d'intervencions de mínims en l'estructura adreçades, i per aquest motiu es farà una reforma però no una ampliació, "ja que així el projecte reivindica la sostenibilitat". També ha posat èmfasi en els 750 metres quadrats que ocuparà la plaça pública formada "per un bosc d'arbres caducifolis que a l'estiu donaran ombra i a l'hivern llum". A més també s'inclouran nius per a ocells i hotels d'insectes que donaran valor al paisatge pirinenc.