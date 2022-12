L'arribada de gent d’Andorra fa apujar els preus dels lloguers de la Seu

Andorra la VellaEls preus dels lloguers ja freguen els 500 euros de mitjana en una escalada que va poc a poc, però és incessant. L’increment de preus, segons fonts immobiliàries de la Seu, va en paral·lel al degoteig de persones que vivien a Andorra i que han marxat i estan marxant cap a l’Alt Urgell perquè no poden permetre’s el cost al Principat.

El cost durant el tercer trimestre va ser de 481 euros de mitjana pel lloguer d’un pis. Això significa que mentre hi ha una banda de pisos petits que poden estar cap els 300 o 350 euros també s’estan pagant en molts casos entre 700 i 900 euros. A major creixement de la demanda de pisos a l’Alt Urgell més s’encareix el preu. I, segons les mateixes fonts, cal tenir en compte que la major demanda no s’està traduint en un ‘boom’ de construccions de nous pisos destinats al lloguer. Els immobiliaris consultats no descarten, però que en el futur sí arribi sempre que el flux de persones que marxen d’Andorra per viure a la Seu es mantingui estable.

El principal factor, segons les fonts consultades, que evita una arribada massiva de gent d’Andorra a l’Alt Urgell és el fet d’haver de creuar cada dia la frontera amb les cues en una sèrie de dies i hores. No és un tema de distància, sinó de molèstia i cues.