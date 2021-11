L'ascensor entre Príncep Benlloch i Ciutat de Valls, a l'abril

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous, amb els vots favorables de majoria i oposició un suplement de crèdit de 342.000 euros per a la construcció de l'ascensor que ha d'unir l'avinguda Príncep Benlloch amb Ciutat de Valls. Cal recordar que l'elevador se situa tot just al costat de l'edifici de pisos socials. La cònsol major, Conxita Marsol, ha posat en relleu que aquesta connexió entre els dos carrers pot estar enllestida al mes d'abril i ha anunciat que de manera paral·lela un particular farà un projecte d'edificació que inclourà un ascensor entre el carrer Prada Motxilla i l'avinguda Santa Coloma. D'altra banda, en la sessió de consell de comú d'Andorra la Vella celebrada aquest dijous s'ha constatat que la llista d'espera per a un dels habitatges per a gent gran de l'hostal Calones arriba a les quinze persones. Marsol atribueix aquest increment (a finals de setembre eren sis) al fet que hi ha pisos lliures, que de fet ara com ara s'estan reformant. Des de l'oposició s'ha demanat "celeritat" en aquesta reforma.

Marsol ha valorat els dos projectes que han de servir per "millorar la connectivitat" a la parròquia i ha subratllat el fet que a un projecte "fonamental" com és el de la unió entre Príncep Benlloch i Ciutat de Valls s'hi sumi la de Prada Motxilla, ja que la parròquia compta amb una "orografia complicada". Ha anunciat que el projecte de Ciutat de Valls estarà enllestit cap al mes d'abril, ja que s'espera que l'edifici de pisos socials estigui acabat cap a finals de febrer o principis de març i l'ascensor és un projecte paral·lel. Pel que fa al projecte de Prada Motxilla, el privat ja ha demanat les llicències de l'obra que constarà d'habitatges i places d'aparcament a més d'aquest ascensor d'ús públic. Pel que fa a les places de pàrquing, la cònsol ha anunciat que es preveu que se'n construeixin més que les que es necessitaran per als habitatges i que, per tant, estaran "a disposició dels veïns de la zona" i ha afegit que aquest projecte exemplifica una acció privada que beneficia a la ciutadania.

Des de l'oposició, malgrat que han votat favorablement el suplement de crèdit per a la construcció de l'ascensor s'ha expressat el neguit que es faci "una inversió a precari". D'aquesta manera, Dolors Carmona ha manifestat que tot i que la cònsol ha expressat que hi ha mecanismes per si el propietari volgués rescindir el contracte del terreny on es farà l'elevador (que s'ha signat a quinze anys) cal que se sigui "curós per fer inversions en terrenys que no són del comú", ja que creu que esmerçar diners públics en un terreny llogat és "un risc afegit que assumeix l'administració".

Juntament amb el suplement de crèdit per a l'ascensor, durant la sessió de consell de comú se n'han votat altres dos, un de 138.000 euros per dur a terme les obres de reforma i embelliment del carrer Verge del Remei a Santa Coloma i un altre de 69.000 euros per materialitzar l'equipament esportiu a Prat Salit, que cal recordar que va ser la proposta guanyadora del pressupost participatiu. Des de l'oposició s'ha volgut saber per què cal aquest suplement quan la partida per al pressupost participatiu ja estava reservada i era de 100.000 euros i Marsol ha respost que és per fer millores al terreny que no s'havien previst inicialment. També ha defensat la ubicació en aquest espai per la proximitat de les escoles.

Calones

Tal com s'ha esmentat, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous s'ha posat en relleu, a preguntes de l'oposició, que la xifra de persones que esperen un habitatge a l'hostal Calones és de quinze. La cònsol major ha considerat que l'increment és fruit del fet que "s'ha apuntat més gent en assabentar-se que hi ha pisos a disposició". En aquest sentit, ha manifestat que en poc temps han quedat lliures quatre habitatges que s'estan reformant, ja que calia posar-los en condicions. Dels quatre n'hi ha un que gairebé ja està acabat i altres dos, ha manifestat, s'espera tenir-los abans de finals d'any. "Anirem el més de pressa que puguem", ha defensat quan l'oposició ha demanat "celeritat" i que s'hi esmercin els diners necessaris per poder atendre les necessitats socials. La cap de l'oposició ha manifestat que el fet que hi hagi quinze persones en espera "evidencia que hi ha una necessitat social" i que per tant cal que s'activin "els mecanismes interns per fer les obres com més aviat millor". "No entenem per què no es prioritza" ha manifestat, quan la manca d'habitatge és "una situació complexa" i, per tant, aquesta qüestió "hauria de passar davant de molts altres projectes de pirotècnies o carrusels", ha defensat Carmona.

Mur de contenció a la zona del British College

D'altra banda, també s'han aprovat dos crèdits extraordinaris, un dels quals, de 19.000 euros, per adquirir l'escultura de Judith Gaset que s'ubicarà al parc Central, en el projecte de galeria a l'aire lliure que complementarà la sala d'exposicions; i un altre de 56.000 euros per construir un dic de protecció a la zona de la Comella adjacent a l'edifici del British College. Amb aquest centre escolar, s'ha acordat, també, afegir una addenda al contracte de concessió de la instal·lació, propietat del comú. Des de l'oposició s'ha votat a favor de la compra de l'escultura i en contra del projecte de construcció del dic, que assumirà el comú. Marsol ha justificat que aquesta contenció es farà en un terreny que la corporació comunal té llogat al centre escolar per tres anys i que, per tant, es considera que ho han d'assumir com a propietaris, a més ha defensat que servirà per millorar la canalització del torrent i la seguretat. Carmona ha reiterat que ells des del principi han estat contraris al fet que el comú hagi concedit aquest espai al centre escolar i la cònsol ha defensat el projecte. "És un tema recurrent i es veu que hi ha dos models (...) nosaltres creiem en la iniciativa privada" i que l'escola suposa un "plus" per a l'oferta formativa del país.

També s'ha acordat una addenda al contracte de la gestió del servei de recollida de residus urbans perquè s'hi inclogui la recollida d'excedents en determinats punts. En aquest punt el conseller de l'oposició Sergi González ha demanat que s'impulsi una taula de treball per incidir en què es pot fer per combatre determinades actituds incíviques dels ciutadans.

Execució pressupostària

Durant el consell de comú també s'ha informat de l'execució pressupostària del tercer trimestre de l'any. A final de setembre s'havien liquidat el 55,79% de les despeses i el 58,62% dels ingressos. El resultat és un superàvit d'1,6 milions. L'endeutament se situava en 24 milions, el que correspon al 52,3% del màxim permès per llei (el 200% de la mitjana dels ingressos liquidats en els darrers tres anys).

Finalment, Marsol ha confirmat que l'any que ve l'espectacle del Cirque du Soleil es farà al terreny on s'ha de construir el multifuncional, la qual cosa servirà per alliberar l'aparcament del parc Central. Ha defensat que es tracta d'una ubicació cèntrica i amb aparcaments a la vora.