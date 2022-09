L'auge de les fregidores d'aire

El darrer electrodomèstic en entrar en força dins la cuina (no en totes, òbviament) ha estat la fregidora d'aire, també coneguda com a air fryer. Un aparell que et permet cuinar els aliments sense oli o, més ben dit, permet fregir sense oli. D'aquesta manera, cuines els productes d'una manera més saludable, evitant les calories que t'aporten els aliments fregits amb oli. A IO:Electro&Home d'Epizen disposes d'una gran varietat de fregidores d'aire que parteixen dels 60 €, aproximadament.

Funcionen d'una manera molt senzilla intentant assemblar-se a un forn convencional. En el calaix on col·loques els aliments és per on circula l'aire a gran velocitat, aire que distribueix la calor per tot l'aparell. Depenent del producte que hi col·loques hauràs de graduar més o menys temps i una vegada acabada la feina, només cal retirar el mateix calaix de l'aparell per rentar-lo. Així de fàcil.

Ara que el preu de l'oli està pels núvols, la fregidora d'aire s'ha convertit en una gran aliada per a alguns que aprofiten la vint entesa per començar-se a cuidar. I és que cuinar sense fregir oli té els seus avantatges. Per exemple, menys calories i rapidesa a l'hora de cuinar, entre altres.

Si et vols afegir a la darrera moda quant a gadgets de cuina, ja ho saps. Afegeix-te a l'alimentació saludable cuinant amb les fregidores d'aire. A IO:Electro&Home d'Epizen tens diferents models i ben segur que trobaràs la que més s'adequa al que estàs buscant.