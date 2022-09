L’edifici del futur geriàtric d’Ordino costarà uns 20 milions amb 50 anys de concessió

OrdinoL’edifici del geriàtric que el comú d’Ordino vol que es construeixi a la parròquia ha de tenir un cost d’uns vint milions d’euros, una inversió molt forta que situa el projecte només a l’abast d’unes poques empreses. Fins ara, l’aspirant que més interès ha mostrat per poder construir el geriàtric és Avintia que actualment disposa d’una dotzena de centres d’aquest tipus. La concessió que es preveu és per a 50 anys a partir dels quals, si no es renova, la infraestructura passaria a ser del comú. Fonts properes a la corporació van indicar que esperen que finalment hi hagi més aspirants a la concessió. L’edifici costaria uns 17 milions als quals s’han d’afegir entre tres i cinc més per a l’aparcament, el desmunt i els tràmits burocràtics.

Grup Avintia va posar en marxa, dins de la seva divisió immobiliària, AI Quality Care, que desenvolupa projectes residencials i per a prestació de serveis a persones majors, així com altres immobles d’ús sociosanitari. L’objectiu d’Avintia Immobiliària Quality Care (AI Quality Care) és dur a terme la planificació, realització, gestió i explotació d’edificacions destinades a residències per a persones majors, centres de dia, centres assistencials i habitatges amb serveis d’atenció a persones majors dins dels sectors denominats Sènior Living, Nursing Homes, Sènior Housing, Apartaments Tutelats per a Sènior i/o coliving per a gent gran.