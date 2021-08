L'efecte 'Hand Solo' traspassa fronteres

Andorra la VellaDavid Aguilar (Andorra, 1999) va néixer amb una alteració congènita associada a la síndrome de Poland, que, en definitiva, significa que el braç dret se li acaba a l'alçada del colze. Tal com ell mateix explicava al març en una entrevista amb l'ARA, a propòsit de l'estrena d'un documental que explica la seva vida, el seu pas per l'escola va ser difícil, però va superar aquesta etapa “amb l'estima de les persones més properes, perquè m'ensenyen que no m'he d'avergonyir pel fet de viure una situació diferent d'altres nens i que, en realitat, jo no soc menys capaç que ningú altre per fer res. I les pròtesis així ho demostren”. Es refereix a les pròtesis de braç que ell mateix es construeix amb peces de Lego des que tenia 9 anys, com explica a les conferències que ofereix sovint a escoles on també parla sobre el bullying que va patir i anima els infants amb discapacitats a aconseguir els seus propòsits.

Justament, la primera pròtesis que es va fer amb Lego l'ha regalada a un amic seu, de nom Beknur, qui també té aquesta alternació congènita. Aguilar ha difós un vídeo mitjançant les xarxes socials, que mostra com Beknur fa anar la pròtesis per agafar objectes o per fer servir un teclat d'ordinador.