L'empresa Casyre acorda amb el treballador denunciant una indemnització de 14.000 euros

Andorra la VellaL'empresa Casyre ha arribat a un acord amb el treballador peruà que va denunciar la constructora per a evitar el judici, tal com explica RTVA.

La víctima va iniciar el procés legal després de ser acomiadat per negar-se a pagar 900 euros dels 1.300 que cobrava en concepte de manutenció i allotjament. Tal com especificava el seu contracte laboral, són uns costos que havien d'anar a càrrec de l'empresa i així s'ha constatat.

D'aquesta manera, el treballador i Casyre han acordat el pagament de 14.000 euros com a compensació per al primer, de forma que el cas queda resolt sense necessitat d'acudir a la via judicial.