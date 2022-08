L'encariment de la vida dispara l'ocupació a la gossera

Andorra la VellaLes dificultats per accedir a l'habitatge, els salaris baixos i la pèrdua de poder adquisitiu són els principals motius que han portat a la gossera a registrar una ocupació rècord respecte dels darrers anys. La instal·lació té capacitat per acollir 42 gossos i actualment se n'ocupa de 34. A les mateixes alçades del 2021, la xifra era de 24. Després de registrar una època notable pel que fa a adopcions, l'encariment del cost de la vida fa que per a moltes famílies no sigui sostenible econòmicament cuidar d'un animal de companyia, la qual cosa provoca que l'hagin de cedir a la gossera a l'espera que siguin adoptats ràpidament.

Precisament, Jesús Cardesín, responsable de l'equipament, ha explicat a l'ANA que al llarg de l'any passat les famílies "estaven més animades a adoptar i es veien amb més ganes". També es registraven moltes menys cessions de gossos "perquè el problema de l'habitatge no estava tan actiu com està ara". Després d'una notable època d'adopcions durant la pandèmia, Cardesín ha posat en relleu que hi ha hagut un termini important d'entrades de cans, "però que no tenen res a veure amb les adopcions anteriors".

Pel que fa a les edats dels 34 animals, "tenim un percentatge molt elevat de gossos d'un any i mig". De fet, del total hi ha 17 que tenen menys de dos anys, 6 més de 8 i la resta es troben en edat adulta. També s'acull un nombre considerable de gossos potencialment perillosos (PPP), que no han augmentat per l'entrada en vigor de la nova llei "sinó per la pèrdua de poder adquisitiu". En aquest cas, Cardesín ha afirmat que el fet de tractar-se de races potencialment perilloses no ha fet disminuir les adopcions, sinó al contrari, són dels més ràpidament troben una nova família tot i la necessitat d'haver de superar la formació prèvia per part dels futurs propietaris.

Amb tot, el responsable ha assegurat que "ara mateix ens trobem amb l'estada més gran de gossos des que estic aquí" i una de les més altes històricament. Així, amb la finalitat de buscar una llar als animals, des de l'associació GosSOS es continua fent campanyes de comunicació a través de les xarxes socials, on es publiquen imatges dels gossos, l'edat i les seves característiques. El centre permet als futurs propietaris anar a visitar-los i poder-los passejar per a conèixer-los millor els 365 dies de l'any entre les 10 i les 14 hores.