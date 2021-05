L'enxampen entrant al país en taxi amb gairebé 4 grams de cocaïna

Andorra la VellaLa policia va detenir fa una setmana, a dos quarts de vuit del matí, una dona no resident de 38 anys per un delicte contra la salut pública. Intentava introduir al país, com a passatgera en un taxi, 3,8 grams de cocaïna. Aquesta ha estat una de les detencions practicades al llarg de la darrera setmana pel cos d'ordre. El gruix d'arrestos, 12, del total de 17, són per delictes contra la seguretat del trànsit.

La policia va detenir un home divendres a tres quarts d'onze del matí perquè gairebé quadruplicava el límit permès d'alcohol en sang. Un home resident de 54 anys va donar 2,62 g/l en una parada rutinària. La majoria de la resta d'arrestos per alcoholèmia van ser de matinada i en controls rutinaris. Només un, el d'aquest diumenge a la tarda a la carretera d'Engolasters, va ser a la tarda i va acabar amb dos ferits lleus.

Pel què fa a la resta de detencions per altres delictes, dels quals ja es va informar durant la setmana, destaca el d'un home resident de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, pel succés ocorregut durant el cap de setmana passat d'agressió a la via pública a Sant Julià de Lòria d'una persona amb un estri metàl·lic. I l'arrest, divendres, de dues persones no residents, una dona de 20 anys i un home de 41, com a presumptes autors dels delictes contra la integritat física i moral, per maltractaments i lesions, i contra la llibertat sexual.