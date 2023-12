L'espectacle 'Momo' posa el colofó del Saló de la infància i la joventut d’Andorra

Andorra la Vella'Momo' de la companyia Anna Roca ha estat el darrer dels espectacles que ha ofert el Saló de la infància i la joventut d’Andorra a Encamp, abans de traslladar-se al Pas de la Casa, on a partir de dimarts obrirà durant quatre tardes amb una àmplia programació per a infants i joves.

L’espectacle d’aquest dissabte, amb música en directe, compta amb una escenografia molt acurada on el públic en formava part, i on tres actors amb moltíssims recursos artístics i interpretatius han sabut posar-se a la butxaca a grans i petits que han gaudit dels 50 minuts posada en escena.

Després de dos espectacles de titelles, 'CuCu' de Bambalina teatre i 'Sopa de Pedres', d’Engruna Teatre, dos de dansa, la producció andorrana 'Somiatruites' de la Jove Companyia Nacional de Dansa d'Andorra i Brodas Bros on la dansa urbana i els jocs de llums varen impressionar a tot el públic, el saló tanca a Encamp amb 'Momo' aquesta producció teatral que ha girat per diversos teatres i ha obtingut nombrosos premis.

El Saló de la infància i la joventut al Pas de la Casa del 2 al 5 de gener

La setmana vinent el Saló de la infància i la joventut d’Andorra continua al Pas de la Casa, del 2 al 5 de gener mantenint les sis grans àrees de joc: primeres sensacions, inflables, jocs de taula, jocs virtuals, espectacles i tallers creatius. L’afluència de públic ha anat creixent cada dia, amb moments de molta afluència a final de la tarda i especialment divendres i dissabte.

La setmana vinent, es preveu dos espectacles més, un itinerant, els 'Yetis' de la companyia Campi qui pugui, per obrir el saló al Pas de la Casa el dia 2 de gener a les 16 hores, i un altre amb jocs de llum i ombres de la companyia el Cau de l’Unicorn anomenat 'Via Làctia', previst per al dimecres 3 de gener a la sala de festes.

Els abonaments per al Pas de la Casa, que tenen un cost de 15 euros, es poden adquirir directament a l’entrada del centre esportiu del Pas de la Casa. L’entrada diària costa 6 euros i es pot comprar a la mateixa entrada. Els espectacles estan inclosos en el preu, i cada tarda es reparteix coca i xocolata per a tots els infants i joves assistents.