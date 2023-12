L'esperança de vida baixa fins als 83,5 anys

Andorra la VellaL'esperança de vida durant l'any 2022 pel conjunt de la població andorrana va situar-se en els 83,5 anys. Es tracta d'una dada inferior a la del 2021 (83,7 anys), però per sobre de la registrada el 2020 (82,5 anys). Així mateix, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, la mitjana dels anys 2018-2022 per l'esperança de vida en néixer és 5,1 anys major per les dones (85,9) que pels homes (80,8). Quant al tram de 30-34 anys, la diferència continua sent favorable a les dones en 4,8 anys. En el tram de 60-64 anys l'esperança de vida de les dones és de 27,3 anys, mentre que pels homes és de 23 anys.

Pel que fa a l'esperança de vida als 30-34 anys, calculada com la mitjana dels darrers cinc anys, és de 56,3 anys per les dones i de 51,5 anys pels homes, mentre que pel total de la població és de 53,9 anys. Quant a la franja dels 60 als 64 anys, l'esperança de vida mitjana pel global de la població és de 25,2 anys mentre que per les dones és de 27,3 anys i pels homes es redueix als 23 anys.

A banda d'aquest indicador, l'estadística sobre gènere publicada aquest dijous també revela altres dades interessants. És el cas de la mitjana anual d'assalariats, així com la mitjana de salari que van cobrar tant els homes com les dones durant l'any passat. Així doncs, la mitjana de dones assalariades durant l'any 2022 va ser de 20.219 (un 9,9% més respecte de l'any anterior) mentre que la mitjana d'homes assalariats va ser de 21.477 (un 11,4% més respecte de l'any 2021). La mitjana dels darrers cinc anys per les dones assalariades és de 19.178 i quant als homes se situa en 20.091.

D'altra banda, la mitjana anual del salari mitjà de les dones assalariades durant l'any passat va ser de 2.016 euros i pels homes de 2.574 euros, fet que representa una diferència mitjana de 559 euros respecte al salari mitjà de les dones. La variació anual és positiva per ambdós gèneres, d'un 5,4% i un 4,6%, respectivament. Quant a la mitjana dels darrers cinc anys, l'import per les dones assalariades és igualment molt inferior: 1.915 euros respecte dels 2.445 euros pels homes assalariats.