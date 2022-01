L'esperança de vida se situa als 83,4 anys

Andorra la VellaLa mitjana d'esperança de vida en néixer entre el 2016 i el 2020 a Andorra se situa en els 83,4 anys, amb 80,7 anys pels homes i 86 anys per les dones. Tal com pública el departament d'Estadística, l'esperança de vida correspon a la mitjana d'anys que encara resten per viure per a una persona que ha assolit una edat exacta, i en el cas de l'esperança de vida en néixer, representa la durada de la vida mitjana d'una generació fictícia sotmesa a les condicions de mortalitat del període. D'aquesta manera, en el mateix període de cinc anys, entre el 2016 i el 2020, l'esperança de vida mitjana als 65 anys és de 21,1 anys, amb 19 anys pels homes i 22,9 per les dones.

Per la casuística d'Andorra, els resultats anuals poden distorsionar la seva interpretació a conseqüència de l'aleatorietat de les defuncions pròpia de poblacions de mida petita, per tant, i malgrat obtenir l'esperança de vida anual, es recomana utilitzar la mitjana dels darrers cinc anys com a indicador.

En els països desenvolupats l'esperança de vida en néixer va augmentar ràpidament durant el segle passat a causa d'una sèrie de factors, com ara la reducció de la mortalitat infantil, l'augment del nivell de vida, la millora dels estils de vida i una millor educació, així com els avenços en salut i medicina. Les estadístiques oficials a nivell europeu revelen que l'esperança de vida va augmentar, de mitjana, més de dos anys per dècada des dels anys seixanta. Tanmateix, les últimes dades disponibles suggereixen que l'esperança de vida s'ha estancat o fins i tot ha disminuït a la majoria dels estats. A les dades del 2020, a més, es visualitza clarament la incidència de la pandèmia malgrat que ha colpejat més les persones de més edat.

En comparació amb els països de l'entorn, l'esperança de vida mitjana en néixer l'any 2019 per Espanya era de 84 anys anys, per França de 83 anys i per Portugal de 81,9 anys. Pel que fa al conjunt de la Unió Europea, aquesta es trobava als 81,3 anys. Per tant, el Principat es troba per sobre de la mitjana Europea.