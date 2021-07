L'esperit medieval es trasllada al Pas de la Casa

Pas de la CasaL'esperit medieval es trasllada al Pas de la Casa durant tot el cap de setmana amb el mercat d'estiu. Aquest divendres al matí, alguns paradistes encara acabaven d'arreclar la seva caseta, mentre l'escenari es preparava per al concert de Mestral d'aquest vespre. Són un total de 15 artesans vinguts de fora i 8 botiguers locals que oferiran els seus productes als turistes i visitants que passegin per la plaça de l'església. A més, el Pas compta amb dos punts de restauració més respecte el mercat instal·lat a la plaça de Sant Miquel d'Encamp, entre els quals hi ha una pintoresca haima amb té i pastissos argelins.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha recordat que la iniciativa es presenta com una mesura més de dinamització dels caps de setmana d’estiu a la parròquia d'Encamp. "Al Pas de la Casa, el 'mercat a la plaça' va tenir molt bona acollida l'any passat, els comerciants i la gent van estar contents, així que hem decidit repetir; la veritat és que som optimistes per a l'edició d'enguany malgrat ser conscients de la situació", ha assegurat Marot. El conseller també ha admés que "malgrat la frontera de França està oberta, només hi ha dos departaments que poden venir sense restriccions, així que no podem fer una previsió d'aforament molt clara degut a la inestabilitat del moment".

Les parades, que estaran el dissabte, de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i diumenge de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, formen part de les accions i mesures incloses en el pla de xoc, que preveu reactivar el centre de la parròquia a través d’activitats complementàries a l’oferta turística i cultural i que puguin suposar un impuls per al sector comercial, hoteler i de la restauració. En aquest sentit, el comú d'Encamp també ha impulsat el lleure espectacles musicals, activitats esportives i infantils. El pròxim 'mercat a la plaça' se celebrarà del 10 al 12 de setembre, una altra vegada, a Encamp.