L'esquiador accidentat al Tarter, per impactar contra una altra persona, es troba sedat i en pronòstic reservat

L'esquiador suec de 70 anys que va patir un accident al Tarter aquest dissabte es troba sedat i en pronòstic reservat a l'Hospital General de Catalunya, segons ha informat a l'ANA el cap de guàrdia del centre. El facultatiu ha explicat que no es podrà fer una valoració de l'estat del pacient fins que no se li retirin els sedants. De moment, se li estan practicant diverses proves per veure la seva evolució.

L'home va impactar contra una altra esquiadora aquest dissabte a la tarda al la pista Miquel Baró del Tarter. Després de la topada, se'l va portar al centre mèdic del Tarter i posteriorment a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Allà se li va practicar, cap a les 17.30 hores, una petita operació i va quedar ingressat a l'UCI, intubat i amb ventilació mecànica per estabilitzar el seu estat.

Més tard, al centre andorrà se li va practicar un TAC on es va confirmar el traumatisme cranial i se li va detectar una hemorràgia cerebral, segons ha explicat el cap de guàrdia del centre andorrà. Davant d'aquesta afectació, els responsables de l'hospital van decidir traslladar-lo a l'Hospital General de Catalunya cap a les 20.00 hores d'aquest dissabte.

Des del centre català no han volgut confirmar l'hemorràgia però han indicat que se li estan realitzant proves per determinar l'abast de les lesions. De moment, ha informat aquest diumenge el cap de guàrdia de l'Hospital General, l'home de 70 anys es troba sedat i amb pronòstic reservat.