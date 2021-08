L'estació de busos registra més de 9.000 passatgers al juliol

Andorra la VellaL'activitat de l'estació nacional d'autobusos se situa al 50% del que es registrava durant el 2019, abans de l'arribada del coronavirus. El director de la infraestructura, Jaume Vidal, afirma que tot i que en els darrers dos mesos el volum de viatgers ha incrementat, la situació segueix estant molt marcada per la pandèmia i la seva evolució als països de l'entorn. "Aquests mesos hi ha un creixement, però la veritat és que no és una gran millora i encara estem lluny d'assolir el gruix que teníem abans del virus", indica. En aquest sentit, apunta que la gent "prefereix agafar un vehicle particular per venir a Andorra o anar a Barcelona" envers "pujar a un autobús amb 60 persones més".

Vidal assenyala que durant el mes de juliol el nombre de viatgers s'ha enfilat fins a 9.000 i escaig, una xifra que valora molt positivament tenint en compte "les dades que hem registrat durant l'últim any i mig", però reitera que durant el mateix període del 2019 la xifra se situava entre els 20.000 i els 30.000 passatgers. En referència a les previsions per aquest mes, el director manifesta que esperen rebre vora 11.000 viatgers i assevera que "es tracta d'una bona xifra, semblant a la de l'any passat".

Per cloure, exposa que des de l'estació nacional de d'autobusos no preveuen que l'activitat s'activi totalment fins a la temporada d'hivern, moment en el qual Vidal considera que "l'evolució del virus ja estarà molt més controlada gràcies a les vacunes" i "els turistes tornaran a utilitzar els nostres serveis per venir al país". Tanmateix, comenta que la reticència d'una part de la població general a utilitzar el transport públic i els busos per a viatges internacionals "es mantindrà, almenys, durant un parell d'anys més".