L'estafa que suplanta Iberia per oferir falses ofertes

Andorra la VellaLa Policia informa les seves xarxes que actualment està circulant una estafa a internet que suplanta l'aerolínia espanyola Iberia. Anuncia una suposada oferta en què si l'usuari respon a les preguntes d'un qüestionari, es guanyarà dos bitllets d'anada i tornada per viatjar per Europa. Així és com es fan amb les dades de la víctima, que les fan servir per fer-li xantatge o vendre-les per internet.

⚠️Alerta!

És possible que ja hagis rebut aquest missatge 👇

És un frau suplantant @Iberia que s'ha fet viral amb motiu del pròxim #BlackFriday.

❌No el comparteixis.

🗑️Elimina'l.#Nopiquis

🗣️La mateixa companyia ha recordat que només publiquen concursos als seus canals oficials. pic.twitter.com/TXFlKNtYN2 — Policia Andorra (@andorra_policia) 8 de noviembre de 2022