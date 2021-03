L'exclusió d'Andorra de la mobilitat no afecta la resta de turisme pirinenc: “Són públics diferents”

Andorra la Vella“Són públics diferents”. Aquesta és la premissa que utilitza principalment el sector vinculat al turisme del Pirineu, des de l'Alta Ribagorça fins a la Cerdanya passant pels Pallars, per argumentar que els afecta més aviat poc l'exclusió d'Andorra de la mobilitat per Catalunya durant la Setmana Santa. Així, alguns portaveus del turisme pirinenc expliquen que tot apunta que pràcticament ompliran les reserves d'hotels, cases rurals i restaurants i que, probablement, la situació seria la mateixa si la Generalitat permetés l'accés del turisme català a Andorra.

Els hotelers de l'Alt Pirineu confien assolir xifres d'ocupació d'entre el 85 i el 90%, tal com ha explicat a l'Ara Pirineus el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau. "Després de molt de temps aturats, des que es va anunciar el desconfinament comarcal ha estat un degoteig de reserves i trucades i estem contents perquè per fi podrem treballar, que és el que volíem", ha indicat. El representant dels hotelers ha remarcat que "al Pirineu oferim molt espai verd, molta muntanya, natura, tranquil·litat, senderisme i espai on la gent pot descansar", i creu que això ajuda en uns temps de pandèmia com els actuals.

Castellarnau afegeix a l'equació el fet que les estacions d'esquí encara estan obertes. Un atractiu que en el cas del Pallars se suma a l'inici de la temporada d'esports d'aventura i a les activitats als parcs natural i nacional que hi ha a la zona.

En relació al fet que el turisme català no pugui accedir a Andorra per les limitacions establertes, Castellarnau ha indicat que no creu que això repercuteixi en més reserves al Pirineu català, almenys al més occidental. Entén que es tracta de “públics diferents” i ha deixat clar que com a sector turístic no s'alegren dels “perjudicis que puguin tenir els companys d'altres territoris” encara que això els pogués beneficiar.

Si els hotelers pirinencs es freguen les mans amb aquests propers quatre dies de festa, també tenen motius per a l'alegria les cases rurals i els càmpings de la zona. A les primeres, l'ocupació rondarà el 95% molts dies, i la plena ocupació del Dijous Sant al Dilluns de Pasqua, tot i que, per la limitació dels grups bombolla, el nombre de turistes que acolliran i les pernoctacions que s'hi faran seran inferiors a la capacitat total de l'oferta. I pel què fa als càmpings, la previsió és de plena ocupació a les places de bungalous des del Dijous Sant fins al Dilluns de Pasqua i d'un 75% els altres dies de la setmana. Quant a les places d'acampada, es preveu que estaran al voltant d'un 75% de mitjana, segons dades ofertes pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, recollides per l'Ara Pirineus.

El discurs del sector turístic de la Cerdanya no canvia massa. Confien en la Setmana Santa després d'haver perdut les vacances de Nadal pel confinament perimetral de la comarca a causa de la pandèmia. Tant des del sector hoteler com des de les estacions d'esquí asseguren que les perspectives són bones, i que el tancament d'Andorra al turisme català no els afecta gaire a causa de les restriccions d'aforament decretades per reduir els contagis del SARS-CoV-2. De la seva banda, la portaveu de l'Associació d'Hotels i Càmpings de Cerdanya, Núria Vidal, indica que els dies forts de Setmana Santa, de l'1 al 4 d'abril, l'ocupació rondarà el 90%, mentre que la resta estarà al voltant del 60%.