L'exconcursant d'OT Alfred Garcia, a l'onzena edició del Canòlich Music

Andorra la VellaEl Canòlich Music Festival torna a Sant Julià de Lòria els propers 21, 22, 23 i 24 de novembre. Sota la direcció del rector de la parròquia, mossèn Pepe Chisvert, el ja tradicional esdeveniment celebrarà l'onzena edició. Un dels convidats destacats d'enguany és Alfred García, concursant de l'edició del 2017 d'Operación Triunfo. El cantant visitarà diverses escoles del Principat, el dimecres 22 i el dijous 23 de novembre, per conversar amb els alumnes sobre la seva trajectòria artística i per compartir-hi preguntes i inquietuds i també oferirà una actuació musical.

Precisament, una de les característiques del Canòlich Music és la importància que es dóna a l'opinió dels joves, ja que formen part del consell encarregat de la programació dels actes i la tria dels artistes.

Cada any, un nombrós col·lectiu d'alumnes de secundària i batxillerat, en ocasions acompanyats de docents, exerceixen de voluntaris durant tot el cap de setmana, ajudant en tots els aspectes de l'organització i obrint camí per millorar edició rere edició. Tot i la significativa participació del jovent, però, la realitat és que el festival s'ha convertit en un punt de referència intergeneracional, "no només pels lauredians, sinó a nivell estatal i internacional", ha declarat la cònsol menor laurediana, Mireia Codina.

L'edició d'enguany es presenta sota el títol 'YOUth CANòlich'. El lema, que juga amb el nom pròpiament escollit (Joventut Canòlich) i 'You Can' (Tu pots) és una declaració de principis que destaca l'esforç dels joves per conduir el projecte a bon port, "un projecte que sense ells no seria possible".

Chisvert s'ha mostrat molt satisfet de la resposta popular envers el festival assegurant que "3.173 joves de tots els sistemes educatius d'Andorra van participar en les sessions de cinema espiritual (en què es va projectar la pel·lícula 'Belfast') i calculem que uns 1.500 assistiran al Canòlich Music, la majoria provinents del Principat". Les sessions de cinema espiritual també se celebren cada any, unes setmanes abans del festival, i enguany mereixen una menció especial perquè "totes aquestes activitats s'emmarquen en els actes de celebració dels 800 anys de Canòlich, patrona de Sant Julià de Lòria".

El tret de sortida del festival 'per se' serà el divendres 24, i començarà amb una pregària de benvinguda a l'església de Sant Julià. El matí prosseguirà amb la novetat del festival: els 'Snacks musicals', que consisteixen en setze tallers el fil conductor dels quals serà la música i que es focalitzen sobretot en la transmissió dels valors cristians. Els joves també han estat els encarregats d'escollir els conferenciants dels mencionats 'Snacks'. Així, tant les característiques com les temàtiques que cadascú desenvoluparà a la seva xerrada estan detallades a la pàgina web www.canolichmusic.com. Després d'una botifarrada popular a la plaça de la Germandat, la cantautora Aisha delectarà als assistents a ritme de rap.

D'altra banda, el dissabte 25, a les 19.30 hores, se celebrarà la tradicional Eucaristia retransmesa en directe per ATV (i que és costum redifusionar el dia de Nadal) i que amenitzarà el conjunt Ubuntu, els 'hereus' del cèlebre grup de música cristiana Kairoi. Els músics Cesc Sansalvadó i Alfred García també actuaran durant la jornada, que finalitzarà amb un sopar compartit. "Cada comensal aporta quelcom de menjar, i l'organització posa el beure" ha explicat Chisvert. El Canòlich Music Festival clourà a mitjanit del dissabte 24 de novembre.