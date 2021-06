L'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, defensa els mecanismes de control de l'entitat bancària en la represa del judici

Andorra la VellaEl judici del cas BPA s'ha reprès aquest dilluns al matí amb l'inici de les sessions amb la declaració de l'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, acusat a la causa per un delicte major de blanqueig de diners. Durant la seva intervenció, Miquel ha defensat els mecanismes de control que tenia l'entitat bancària. La declaració de l'acusat, ha començat després que el Tribunal de Corts hagi hagut d'aturar el judici durant més de mitja hora per tal de deliberar dues qüestions formulades pels advocats defensors, en la qual, amb una sol·licitaven l'ajornament de la vista.

Per una banda, una part de la defensa ha insistit en la pretensió d'adjuntar dos documents a la causa en relació amb unes notícies aparegudes en un mitjà de comunicació. En aquest sentit, el tribunal ha rebutjat la pretensió argumentant que la documentació sol·licitada respecte a Rafel Pallardó ja consta en la causa i que a més està citat com a testimoni al judici oral. D'altra banda, la defensa també ha demanat l'ajornament de la vista i esperar a alguna resolució que pugui afectar el ministeri fiscal, la qual podria derivar a altres acusacions a la persona que actués en nom del ministeri fiscal o de la sala. Després de la deliberació, el tribunal també ha rebutjat aquesta petició al·legant que no hi ha cap motiu per no poder iniciar les sessions del judici oral, ja que totes les acusacions ja han estat resoltes per part del Consell Superior de Justícia.

Després d'aquesta aturada, el judici s'ha iniciat amb l'interrogatori a Miquel, qui a banda d'explicar la seva relació amb l'entitat bancària i les seves funcions, s'ha centrat a exposar els mecanismes de control que tenia el banc. Concretament, aquest model de prevenció estava dissenyat en tres nivells de control: el gestor comercial, el departament de compliment més el comitè de seguretat d'auditoria (més endavant anomenat comitè d'auditoria i control) i finalment l'auditoria interna i externa. En termes generals, l'exconseller delegat ha manifestat que el comitè d'auditoria i control era l'encarregat de treballar les polítiques i el desenvolupament dels manuals, i que el consell d'administració era l'òrgan que en donava la seva aprovació.

Miquel ha explicat aquests mecanismes de control al llarg dels anys per mostrar-ne l'evolució i també per ensenyar com se seguien les recomanacions de l'auditoria externa. D'aquesta manera ha exposat durant el judici que per exemple el 2001 es van fer quatre auditories internes per les divuit que hi va haver el 2005 i també ha justificat que l'auditoria interna feia correctament la seva feina. Així, amb aquest creixement al llarg dels anys, l'entitat també va tenir la necessitat d'incrementar controls d'auditories, més mapes de riscos i la necessitat de més recursos i formacions.

A banda, ha indicat que complien amb la normativa vigent i que fins i tot anaven molt més enllà del que els demanava el regulador. De fet, ha declarat que canviaven d'auditors cada cinc anys, un fet que la normativa andorrana no demana. L'auditoria externa era l'encarregada de supervisar i verificar que l'auditoria interna tingués sentit, ha manifestat durant la vista. Després de mostrar exemples de diferents auditories, ha indicat que cada any el regulador ha verificat tota la informació que l'entitat ha facilitat i ha afegit que cada any la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra (UIFAND) emetia un comunicat tècnic en el qual detallava el que es volia que s'analitzés en relació amb el model de prevenció del blanqueig de capital. També ha justificat que l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) verificava cada any la informació que es transmetia al regulador.

Durant la vista, Miquel ha reiterat que la prioritat era complir amb la legislació vigent al Principat i que els informes de les auditories només emetien recomanacions de millora. D'altra banda, el fiscal s'ha preguntat a l'acusat sobre la política de retribució. En resposta, Miquel ha assegurat no haver retribuït mai de forma arbitrària als membres del consell de l'administració, i ha afegit que ho feia de forma discrecional i sota el seu criteri personal pensant sempre amb el millor posicionament per l'entitat. També ha afegit que no hi ha cap normativa de l'INAF que especifiqués de la forma que ho havia de fer.

El judici, que s'ha iniciat aquest matí passades les 9 hores i que ha durat fins prop de les 15 hores, es reprendrà aquest dimarts a les 9.15 hores i es continuarà amb l'interrogatori per part del fiscal a l'exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. A banda, aquest dilluns, dels 24 processats, 23 han seguit el judici des de la sala magna de la Seu de la Justícia, a excepció d'un dels imputats.