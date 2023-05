L'executiu deixarà de proporcionar informació del coronavirus

Andorra la VellaGuillem Casal, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l’executiu, ha informat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que es deixarà de proporcionar informació sanitària relativa a la covid-19. Amb l'excepció, tal com ha explicat Casal, de situacions concretes i excepcionals com poden ser, per exemple, brots. Segons ha explicat, el coronavirus ha deixat de tenir l'impacte que va tenir els darrers anys i té unes afectacions sobre la població similars a les d'altres malalties, de les quals no es publica informació. A més, ha explicat que no transmetre dades no implica desactivar la vigilància sobre el virus.