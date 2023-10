L'executiu demana 12 milions d'euros als acusats de BPA per les despeses ocasionades a l'Estat

Andorra la VellaLa crisi BPA ha generat uns importants costos a Govern i per les institucions públiques com l’UIFAND, l’INAF i l’AREB. Per totes les despeses que s'han ocasionat fins ara a l'Estat, la representació lletrada de l'executiu en el 'cas BPA' ha demanat al Tribunal no menys de 12 milions d’euros.

Aquesta petició és només una part dels que l'executiu vol reclamar als acusats, i a BPA coma entitat, en cas que el judici acabi amb condemna per als processats. L'executiu, segons va exposar l'advocada de l'acusació particular de Govern Vanessa Durich, es reserva les accions legals pertinents "davant les jurisdiccions que s’escaiguin en ordre a obtenir en el seu dia els rescabalaments en dret escaients en mèrits de la responsabilitat ex delicto causada per la repetida crisi".

La representació de Govern també ha anunciat que demanarà als acusats que facin front a les despeses que s'han acumulat per l'acusació particular de l'executiu en aquest cas. Cal recordar que la vista va començar al gener del 2018, porta sis anys actualment i encara no ha acabat, i les accions ja van començar al 2015 quan va començar la instrucció del cas.