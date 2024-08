L’executiu pretén optimitzar els trajectes de les línies regulars d’autobús

Andorra la VellaLes freqüències de pas del bus nocturn s’acordaran entre Govern i la Cambra de Comerç, tal com recull RTVA. Alhora, s’elaborarà un estudi per millorar les línies regulars. David Forné, secretari d’estat de Transició Energètica, Transport i Mobilitat, assegura que l’objectiu de l’estudi és millorar l’eficiència de tots els trajectes. A més a més, servirà per identificar quines rutes són les més necessàries per tal de fer les modificacions pertinents.