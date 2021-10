L'executiu preveu tenir definida la ubicació de la zona franca i de la gossera abans de finals d'any

Sant Julià de LòriaEl Govern preveu tenir una idea molt més definida d'on s'ubicarà la zona franca i per tant, de si es mourà la gatera i la gossera, segons ha informat el cap de l'executiu, Xavier Espot, durant la visita que ha realitzat aquest dijous al matí a la gossera i la gatera. En cas que la zona franca s'ubiqui on hi ha actualment aquests emplaçaments, "el govern disposa de terrenys públics adequats i idonis per poder ubicar-hi la gossera i la gatera", ha manifestat Espot. A més, ha afegit, tot i aquest impàs per trobar la millor ubicació, que de cara l'any vinent tenen prevista "una partida econòmica important per millorar les instal·lacions, particularment les de la gossera", ha indicat, assegurant que els recursos econòmics estan previstos i que el treball es farà conjuntament amb les dues associacions explotadores, com són Laika i GosSOS.

En la visita, el Govern ha volgut mostrar el seu suport a les dues associacions. De fet, aquesta ha estat la primera visita del cap de l'executiu a les instal·lacions, i ha remarcat que era rellevant fer-ho en aquests moments difícils. "Després de l'etapa de la Covid-19 i del confinament, han crescut els abandonaments i també ha crescut la seva feina", ha comentat, insistint en el fort treball que fan les associacions i els voluntaris.

D'aquesta manera, Espot ha volgut llençar un missatge a la ciutadania perquè incorporin la visió d'una tinença responsable dels gats i dels gossos. "Això garanteix que no siguin maltractats i que les associacions puguin fer la seva feina en les condicions adequades", ha reiterat el cap de l'executiu. A més, també ha remarcat que tenir una mascota és un acte de responsabilitat i no un caprici, emfasitzat que qui paga els plats trencats sempre acaba sent l'animal i les associacions que "estan molt tensades".

Finalment, Espot ha fet una crida a totes les administracions i particularment als comuns, per l'important rol que tenen a esterilitzar les diferents colònies de gats que hi ha. Això també és "una garantia del bon tractament d'aquests animals" perquè no acabin malalts o abandonats, ha declarat.