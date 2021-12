L'exemple de la Puríssima per defensar el monopoli

Andorra la VellaAndorra Telecom exposa casuístiques com la viscuda aquest pont de la Puríssima, en el qual una gran quantitat de turistes es van connectar a la xarxa mòbil del país, com a argument davant l'acord amb la Unió Europea per preservar el monopoli de les telecomunicacions al Principat. Ho manifesta el portaveu de l'antiga parapública, Carles Casadevall, qui recorda que durant la festivitat gairebé 250.000 turistes es van connectar a la xarxa andorrana i manifesta que la jornada amb més 'romers' va ser el 6 de desembre, amb un total de 56.000 visitants i 70.000 residents enllaçats a la línia de la companyia.

Casadevall al·lega que tenint en compte el volum de connexions que s'acumulen en dies festius, Andorra Telecom ha de "reforçar la xarxa de tot el país i dimensionar-la pel doble de clients". "A diferència d'altres països com Espanya, per exemple, que té el turisme focalitzat a l'estiu als territoris de platja, nosaltres el tenim al llarg de tot l'any, des de la temporada d'hivern fins a l'època estival i arreu del país", indica. I assenyala que el manteniment de la xarxa té un cost important, ja que "no és el mateix tenir una connectivitat per a molts clients habilitada a tot el territori i que no doni problemes" que "reforçar la línia en punts estratègics en moments puntuals de l'any, com és el cas dels territoris veïns".

"No ens tanquen a acordar el 'roaming' amb la Unió Europea, però almenys l'hem de mantenir en part perquè no tenim la mateixa casuística de la resta. I aquest punt és el que posem sobre la taula amb les negociacions per l'acord d'associació", apunta, i posa de manifest que cal tenir en compte que "molts turistes ni engeguen el mòbil a causa de les tarifes", per la qual cosa considera que amb l'assoliment d'acord amb operadors internacionals "el nombre de persones estrangeres que es connecten podria incrementar".

En aquest sentit, assenyala que a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus, l'antiga parapública està negociant els nous acords introduint "variables" en l'aportació econòmica depenent de la situació per "la incertesa que genera la Covid i les possibles onades i restriccions que es puguin imposar". "Ens trobem en una circumstància extraordinària per la crisi sanitària, motiu pel qual no podem mantenir els pactes de preus que teníem fins al moment, els hem d'adaptar en funció del consum", afirma. Amb aquesta premissa, l'objectiu d'Andorra Telecom és que "cada vegada que un turista arribi al país, pugui tenir una experiència millor que l'anterior".

En relació amb les xifres d'ingressos que la companyia de telecomunicacions preveu assolir el 2021 en el concepte d'itinerància, Casadevall exposa que tot i que en un primer moment, a mitjans del 2020, es plantejava un escenari pròsper per a l'arribada de turistes gràcies a les vacunes i la disminució de la incidència del coronavirus, "el primer trimestre d'enguany ja vam veure que no seria possible ingressar l'import previst, 20 milions d'euros, a causa de les restriccions imposades durant la temporada d'hivern i la impossibilitat d'entrar a pistes dels turistes que arribaven al país".

Així doncs, explica, Andorra Telecom va refer amb "cautela" les xifres i van marcar una injecció de 17 milions d'euros per aquest exercici, però assegura que aquest import tampoc es complirà i "segurament anirem a millor, assolint fins a 18 milions i escaig en concepte de 'roaming'" per l'increment del turisme durant l'estiu i un inici molt satisfactori de la temporada d'hivern. "Tenint en compte les expectatives que teníem el 2020, tindrem menys ingressos dels previstos inicialment, però respecte a les xifres que vam calcular el primer trimestre d'enguany, finalitzarem l'exercici bastant millor del que pensàvem", assevera.

A més, el portaveu manifesta que els objectius de cara al 2022 de l'antiga parapública és incrementar la facturació en aquest concepte i assereix que l'època de vaques grasses ha passat a la història i són sabedors que "les xifres prepandèmia no tornaran", recordant que el 2019 es van ingressar prop de 30 milions d'euros per l'ús de dades de turistes al Principat. Cal recordar que aquest concepte és que cobra la companyia de telecomunicacions als operadors internacionals perquè els seus clients puguin utilitzar la xarxa mòbil del país.

Gran acollida de l'eSIM entre turistes i temporers

Casadevall informa que la implantació de la targeta virtual eSIM està tenint una gran acollida entre turistes i temporers, els quals, per no haver d'abonar els preus que estableix el 'roaming' durant la seva estada temporal al país decideixen acollir-se a la proposta i gaudir de les tarifes nacionals. D'aquesta manera, exposa que al llarg del darrer mes i escaig s'han comercialitzat més de 2.000 targetes de prepagament. "Està tenint una sortida increïble, el fet que els turistes se la puguin descarregar al telèfon abans d'arribar al país dona grans facilitades i queda palès que es tracta d'un producte d'interès entre el públic que visita Andorra", comenta. I posa en relleu que a través d'aquesta iniciativa les persones que arriben al país de l'estranger poden seguir connectats a Internet i interactuar sense necessitat d'haver de donar-se d'alta com a client a la companyia. "Gairebé el 100% dels treballadors temporals adquireixen el servei i molts turistes també l'estan començant a utilitzar", manifesta.