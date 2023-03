L'exposició itinerant 'Històries per viure' de l'Atida encara la recta final

Andorra la VellaL'exposició itinerant 'Histories per viure', promoguda per l'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (Atida), encara la recta final en la seva parada a la biblioteca comunal de Sant Julià de Lòria. Es tracta d'una mostra de la fotògrafa i infermera, Chiqui Novis, que vol fomentar la reflexió al voltant de la donació d'òrgans. Així, les imatges mostren l'experiència de la donació i el trasplantament d'òrgans des d'un punt de vista íntim i personal.

Està integrada per onze fotografies que conviden a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l'oportunitat de la vida. Per fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista i de persones del Principat que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants vius o de donants i les seves famílies en les seves darreres voluntats. Aquest és el cas de Céline De Barros, que amb només 27 anys ha rebut tres trasplantaments de ronyó i un de fetge.

Aquesta mostra és un més dels projectes que s'impulsen des de l'Associació ATIDA, la qual no només treballa per donar suport a les persones trasplantades o en procés de ser-ho, així com als seus familiars i donants, sinó també per conscienciar a la població andorrana sobre la necessitat d'emprendre el camí cap a un sistema sanitari que permeti les donacions d'òrgans i teixits de manera a millorar la qualitat de vida de les persones afectades i, en alguns casos, salvar vides.

Després de ser inaugurada al museu Carmen Thyssen i passar, entre altres, per l'Oficina de Turisme de la Massana, el Palau de Gel de Canillo, la planta -1 de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, el Centre cultural la Llacuna d'Andorra la Vella, el Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, la sala d'exposicions del comú d'Encamp o l'edifici sociocultural L'Estudi d'Ordino, l'exposició aterra ara a Sant Julià de Lòria i es podrà visitar fins al 19 de març. Posteriorment, les fotografies clouran el seu recorregut pel país visitant el Centre d'Art d'Escades-Engordany, del 4 al 29 d'abril, i el ministeri de Cultura, ubicat a l'hotel Rosaleda d'Encamp, entre el 8 i el 19 de maig.