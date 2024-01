L'expresident de la Cambra de Notaris alerta que les accions de TheGrefg podrien perjudicar a altres residents

Andorra la VellaJoan Carles Rodríguez Miñana, fins ara president de la Cambra de Notaris, ha passat aquest dimarts al matí pels micròfons d'RTVA. Concretament, pel programa 'Avui serà un bon dia'. Un dels temes pels quals ha estat preguntat és la polèmica per la senyora que viu al bloc de pisos de TheGrefg. Rodríguez Miñana ha assegurat que la conducta del creador de contingut li sembla "cutre, incorrecta" i ha assenyalat que no és "ètica".

"No pot agafar, comprar un edifici, que era d'un andorrà, que també sabia fer fora a la gent, renovar l'edifici i vendre'l més car. Això l'andorrà ho sabia fer, però no ho va fer perquè els andorrans després el trobem pel carrer i la gent li mira als ulls i potser acaba maleït per sempre." Tanmateix, ha considerat que TheGrefg hauria de mirar-s'ho molt bé perquè els seus actes podrien perjudicar els seus companys, que potser no tenen culpa.