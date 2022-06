És l'hora d'activar-se!!!

'Cuidar-me' és un dels #Propòsits2022 que ha llençat Pyrénées Andorra i des de dies enrere que anem recordant tot un seguit d'accions perquè ho puguis complir. Volem que et cuidis tant per dins com per fora, però avui ens centrarem més en la part exterior.

Arriba el bon temps i és moment de fer activitats a l'exterior o, si més no, és el que ens ve més de gust després d'haver estat mesos tancats a casa per protegir-nos de les baixes temperatures. Pyrénées Andorra et proposa que surtis a passejar per la muntanya, a respirar aire net. I si t'agrada més aprofitar els mesos de calor per remullar-te en aigua salada, no deixis passar l'oportunitat de fer un esport aquàtic. Fes el que més et convingui i vingui de gust, però cuida't.

A Pyrénées Andorra trobaràs tot el material que necessites per dur a terme qualsevol activitat. I una de les marques que et recomana és Quicksilver, una de les firmes surferes per excel·lència i que curiosament el seu logo incorpora una gran onada amb una muntanya en segon terme.

Moda esportiva tant per dona com per home i nens. I no tot passa per la pràctica del surf, ja que també tens la possibilitat de vestir-te si també t'agrada anar sobre una taula amb rodes, l'skate.

Cuida't o deixa't cuidar amb Pyrénées Andorra i assoleix un dels propòsits que s'ha marcat l'entitat andorrana per celebrar el seu 75è aniversari.