Arriba l'hora de destapar-se!

Ets un/a fetitxe de les sabates? Ets d'aquells/es que en el primer que es fixa és en el calçat? Si és així, aquest és l'article que has de llegir perquè avui et mostrem part de la gran varietat de sabates que podràs trobar a Pyrénées Andorra .

Després de mesos de portar part del nostre cos tapat i retapat per protegir-lo de les baixes temperatures ha arribat l'hora de destapar-nos. Aquests dies de calor, els nostres peus agraeixen veure la llum del dia i notar aire fresc i Pyrénées Andorra vol que els llueixis amb un bon calçat. En aquest sentit, les dones acostumen a sortir ben parades, ja que l'oferta és ben àmplia. Marques com Alpe Shoes, Noa Harmon, De las Cuevas, Paloma Barceló o Boss ofereixen una sandàlia amb plataforma, plana, taló o cunya.

Tot i això, la dona que prefereixi anar més esportiva té una àmplia gamma d'sneakers que aportaran color i originalitat en el seu look diari. És la proposta que ens ofereixen New Balance, 0.105, My Plus, P-448, marques que trobaràs a la secció sabateria de Pyrénées Andorra.

Pyrénées Andorra també té en compte a l'home amb una sabata més còmode, trendy i esportiva com les que aporten firmes com New Balance, Sebago, Cole Haan, Ecoalf i Birkenstock. I és que durant l'estiu cal anar fresc i lleuger i, sobretot, sense deixar d'anar a la moda d'avui dia.

Sabates home a Pyrénées Andorra

Les que et proposem són algunes de les marques que trobaràs a la sabateria del centre, però si necessites trastejar-les, provar-les i veure com t'afavoreixen i s'ajusten al teu peu no dubtis en acostar-te a Pyrénées Andorra.